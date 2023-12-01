▲別再因害怕手術延誤治療白內障　衛教大使林心如籲40歲以上定期眼科檢查

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「這些」都是白內障危險因子 嚴重影響視力、生活白內障的產生主要是因為年紀增長、老化，使得眼睛水晶體漸漸混濁，進而影響視力。國立陽明交通大學附設醫院眼科醫師蔡德中表示，除了老化以外，全身系統性疾病（如：糖尿病、甲狀腺疾病、副甲狀腺疾病等）或外傷都有可能是白內障產生的原因。
另外，3C產品的使用也是白內障的危險因子之一。蔡德中醫師提到，像手機的光源通常都是LED，LED光源的藍光比例比較高，現在使用手機的機會增加，藍光傷害也成為目前很注重的危險因子，此外高度近視也是誘發早發性白內障的一個重要危險因子。
白內障的症狀會漸進式進展，許多患者一開始可能會不以為意，但當水晶體混濁到一個程度時，視力障礙嚴重，生活也會因此受到影響。蔡德中醫師表示，開車、走路等都會受到影響，有些人甚至會因為安全考量而不敢出門，社交活動減少變得很消沉。
手術是唯一根治方法 SMART飛秒雷射具3特性提升手術安全目前手術是根治白內障的唯一方法，隨著科技發展白內障手術也越趨進步，除了一般飛秒雷射外，現在還有具備低能量、小光斑、高頻率3大特性的SMART飛秒白內障雷射手術，能提升手術安全性、減少併發症。
蔡德中醫師說明，SMART飛秒白內障雷射手術跟其他飛秒雷射，最大的不同在於SMART飛秒是低能量雷射，而低能量雷射的優勢因為它的小光斑對周邊組織的傷害會較少，手術的安全性更會大幅提高，這是最大的差別。
醫師認為，對於視覺品質要求較高的民眾，或是本身角膜有缺損、退化，以及水晶體有受傷、不完整等手術較困難的個案，如果有飛秒雷射的輔助，能讓醫生更有信心地處理困難之處，另外像高度近視對於視覺品質、散光等屈光的預後要求較高的話，配合高階人工水晶體以及飛秒雷射會有更好的改善效果。
林心如擔任衛教大使 攜手醫師籲40歲以上定期檢查隨著近視人口增加、3C使用等影響，早發性白內障也逐漸增加。擔任SMART飛秒白內障衛教大使的藝人林心如也提到，自己工作關係常常會面臨攝影棚內的強光、相機的閃光燈等，再加上家人曾罹患白內障，讓她更早意識到早發性白內障的風險。
在發佈會上，林心如與醫師攜手呼籲40歲以上應每年定期眼科檢查，及時發現白內障並依醫師建議接受手術安排，掌握適當手術時機，別再因害怕裹足不前造成更多影響。
蔡德中醫師也特別提醒，高度近視的民眾更需要定期健康檢查，若度數有明顯變化，很有可能是早發性白內障徵候，應前往眼科醫療院所由醫師進一步確認、評估。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60071
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