名家論壇》朱駿／國民黨的年輕人困境

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趙少康還說，為了爭取年輕選票，他宣布開放5所大學，跟學生直接對談，不管公立私立，只要邀請他，他都願意去，「隨便你問什麼，我絕不迴避，任何一題都不迴避。」現在才想要近學校與學生座談，實在有些嫌晚，何況，已經是完成登記的正式候選人，進入校園可能會引發爭議，所以正在煩惱要怎麼辦。為何不租場地開放年輕人來踢館？
趙長期追蹤台灣政局的變化，選民結構的變化是政局變化的重中之重之一，竟然長期未發現年輕人的實力與訴求，現在才要臨時抱佛腳，令人不禁感嘆，歲月催人老，自然連神經認識能力都衰老疲弱了。如今要臨時抱佛腳，總比不抱好，卻似乎有不知佛腳何處抱的困境。
趙少康的黨內年輕小同志桃園市議員黃敬平擔心，「萬一吳欣盈真的不能選，柯文哲因而喪失總統參選人資格，年輕選票恐怕會流向賴清德。所以國民黨希望柯文哲撐住，希望吳欣盈沒事。因為年輕選票可以留在柯文哲身上，民進黨也拉不到。但如果柯文哲不見了，不見得對藍營有利。」
黃敬平這個「希望柯文哲撐住」、以免「柯文哲因而喪失總統參選人資格，年輕選票恐怕會流向賴清德」的說法非常洩氣，也是實話實說吧？直接反映連年紀甚輕的黃議員都找不到國民黨吸引年輕選票的賣點與解方，透露出幾許國民黨新時代的悲涼！
趙少康自陳問過年輕人為何支持柯，所問年輕人答以「覺得柯文哲很好笑」，趙就相信，顯然根本連常識都不俱備，太小看台灣年輕人的自主判斷能力與民主力量，實在危險。
眾所周知，八九年來，柯從開始的真正無知白目，出乎意料地受到年輕人喜好追捧，於是漸漸食髓知味，開始故意裝白目，又搞海選，讓年輕人感覺其人坦誠開放，光明磊落，沒有像國民黨與民進黨人那般陰險狡詐，內心汙穢，自私自利；柯還口口聲聲國家的利益要高於政黨與個人利益，高談改變政治文化，要搞新政治，讓年輕人錯覺他才是憂國憂民，從整體利出發的改革者，主張社會正義者，是台灣未來改革提升的唯一希望。國民黨若連這項幾年來清楚呈現、歷歷在目的事實都不想掌握，沒有認識，怎麼能發展精準切入人心而有社會效益的基本論述？要在40多天中拉到年輕人與知識份子的選票，很難！
人都會從年輕步入中年與老年，如果在年輕時無限風光，一帆風順，步入中年就坎坷險阻不斷增加，到老年更加不堪。請問，這樣的社會是對年輕人有利的社會嗎？這樣社會中的年輕人能有「人生願景」嗎？年輕人的問題涉及到社會發展模式，我們的模式早就錯了，必須要改。
為什麼美國的Bernie Sanders參議員能以如此的高齡把話說到年輕人的心坎裏，掏出年輕人心中積存多年的挫折與憤怒，令其產生悲憤的力量，自8年前就開啟了美國年輕人跟隨的風潮？理由無它，就是回歸「普遍人性」的事實基本面與一般經驗法則，從人類最基本的生命需求出發，眼光聚焦於整個「普遍人性」的生命需求，不是從少數資本家或有錢的利益出發，由Sanders特別提到丹麥，以其為社會發展的理想藍本，可見一斑。國民黨若真不學無術，去買幾本Sanders的書惡補一下嘛！
國民黨現在不知道年輕人想什麼，是供認自己沒有反省能力，要下架民進黨，卻沒認知到此任務的重要組成部份為何，如何建構開展，這是開了自己的大玩笑。
「伐柯伐柯，其則不遠」。今天的民進黨其實是重蹈了當年國民黨的錯誤，貪汙腐敗，國庫通黨庫甚至直通私庫，貪汙腐敗有過之而無不及。國民黨當年最為人詬病，且每逢選舉就成為民進黨催票機的不外是：黨產、政商勾結、貪汙腐敗、對中共軟弱、買辦盈庭、黨內主席一言堂……等等。
侯康二人應該鄭重宣示，執政後，徹查黨產，凡有爭議者，都捐給國家，成立政府專戶，從事公益福利事業，決不以權勢收回，讓有權勢的黨員重新吃香喝辣；並徹查近七年多是否有被民進黨人侵吞者，若有，追回還給國家。並立法或修改《政黨法》以後政黨主要日常經費由國庫每年撥三十億，分兩組，一組是國會有席次者，一組是全國政黨票達1.5%，依照一定的公開原則與比例按年支付給政黨，所有政黨財產都視為公帑，接受國家審計機關檢查，侵吞黨產的行為以貪汙罪論處。令政黨對財團與企業金主的依賴大幅降低，給發展清廉政治一個良好的基礎。
國家經濟的發展靠產業，在發展產業這一塊，要特別著重中、小、微，大財團與大企業在其專業領域比國家的實力還強大許多，不應再與其政商勾結，而是應提出產業發展計劃，令大企業與大財團能善盡社會責任，比中、小、微企業多負擔國家發展的經費才合理。企業照顧好員工，給員工合理的薪資待遇，有利於消費市場，最終獲利最多的還是在市場力量強大的大財團與大企業。這個思路決不反商，反而是促進工商業發展。
國民黨的兩岸政策根本沒考慮到自己下台後形勢的劇烈變化，還停留在ECFA、貨貿、服貿、全面開放觀光的水平，就是會圖利買辦，鮭魚變鯊魚，未設預防台灣旅遊業被大陸一條龍作法剝削的機制，號召力極有限。同時，動輒呼應中共之「台灣正面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的選擇」的命題，會被定位成中共在台灣內部的應聲蟲，在人民面前顯得對中共軟弱，如何能令年輕人與知識份子青睞？
國民黨主席一言堂是黨的惡性腫瘤，違反民主政治原則與精神，每逢選舉就成為分裂的根源，令支持者失望，令反對者玩弄訕笑。侯康配應該鄭重承諾，一旦當選，必將以民主原則與精神重新擬定黨的體制，真正民主化國民黨，跟上新時代的發展形勢與腳步。
如果侯康配能儘速先針對上述幾點清楚表態，甚至提出更具體的思路，必有助於爭取年輕人、知識份子與弱勢人民的向心。
●作者：朱駿／時事評論人
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