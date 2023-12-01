麵屋武藏今天起連3天「買一送一」 珠寶盒推圈圈可頌買一送一
來自日本的麵屋武藏，因應光復店開幕，今（1）日起~12月03日有「買一送一」活動，即每日前30名，消費任一拉麵，即贈一張300元拉麵免費兌換券。另外，「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」將於今日起~2024年1月31日快閃店插旗誠品生活新店裕隆城，限定推出風靡紐約與日韓的圈圈可頌，今（1）日起~12月3日、12月30日~1月1日圈圈可頌每日限量50組買一圈送一圈。
記者葉盛耀/綜合報導
來自日本的拉麵品牌麵屋武藏，曾帶起排隊瘋吃拉麵風潮，其虎嘯店於2018年結束營業後，睽違5年，十週年概念店「光復店」重回東區，還加碼優惠，今（1）日起~12月03日，每日前30名消費任一拉麵，即贈一張300元拉麵免費兌換券。
麵屋武藏光復店也推出特色限定麵「黑角煮拉麵」，以魚介x豚骨雙湯頭為基底，叉燒使用黑醋角煮，有入口即化的軟嫩，伴隨著鰹魚淋上熱油的嘶嘶聲，鰹魚的香氣撲鼻而來，達成一碗「視覺、聽覺、嗅覺、味覺和觸覺」兼具的拉麵。
另外，「珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux」繼師大麗水店、遠企安和店、信義穀倉店三家門市，即日起~2024年1月31日「珠寶盒法式點心坊」快閃店插旗誠品生活新店裕隆城，限定推出風靡紐約、日韓的圈圈可頌(circular croissant)，共有黑巧、栗子奶油、開心果、焦糖鹽之花、覆盆子、香檸六種口味，每款售價180元起，造型繽紛誘人。
今日起~12月3日、12月30日~1月1日圈圈可頌每日限量50組買一圈送一圈。凡購買一個圈圈可頌，IG上傳限動圖片並標記珠寶盒法式點心坊、香檸圈圈，即贈送香檸圈圈乙個，每人每日限購一次。12月4日~12月10日，買2個圈圈可頌即可和店員猜拳，贏者贈送香檸圈圈乙個，每場次30名。