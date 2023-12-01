婦人登三貂嶺迷路僅知在「一條溪」 警消搜索2小時後尋獲救下山
一名65歲婦人昨（30）日上午到新北市瑞芳區三貂嶺獨自登山，因遇到大雨又待到傍晚，天色昏暗迷失在山區內，只知道身旁有「一條小溪」，手機訊號又不好，警消在獲報後上山搜尋近2小時，總算在離登山口約1.5小時路程找到婦人，協助婦人脫困並帶到登山口，讓婦人感謝萬分。
記者吳嘉億／新北報導
據了解，該名婦人於上午11時從三貂嶺火車站出站後從登山口往上開始爬，後來遇到大雨山路濕滑，又因山區手機訊號不好迷路，受困在一處高低落差約10米山路，只好靠緊急專線報案求助。
消防人員表示，獲報後出動金山中隊、九份及瑞芳分隊8車、14人與3名義消前往，晚間8時20分其中一組人員由106縣道下切萬善祠，另一組則由楊厝出發，在9時接觸到婦人，因婦人意識清醒沒有大礙，協助婦人帶回登山口，無需送醫。
新北市政府消防局第六救災救護大隊長羅億田表示，從事登山活動對於當地路況、氣候以及自身條件要充份了解，如果遇上天候不佳、人員狀況不好，應該立即返回，不要單獨行動或超出自己能力範圍；若發生意外、迷途、天氣驟變，第一時間應立即撥打119或112，設法提供座標定位，以利搜救人員救援。