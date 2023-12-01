全家畬室霜淇淋回歸！「畬室巧克力」念法考倒一票人 官方正解曝
全家與精品巧克力「畬室」再度聯手出擊！12月5日開賣聯名「濃黑巧克力霜淇淋」，今年為雙方第3度合作也引發眾人期待，不過「畬」字怎麼念每年都考倒不少民眾，成為一年一次的全民國文大會考，而實際上「畬室」主廚鄭畬軒就曾親曝正確解答，除了可念「ㄩˊ」外、也可念成「ㄕㄜ」，正確讀音讓你點餐不尷尬。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家去年跟畬室聯名的巧克力霜淇淋，在聖誕節創下單日銷售40萬支紀錄，全家今年與畬室再度聯手出擊，12月5日起開賣聯名款「濃黑巧克力霜淇淋」，聯名新品雖讓不少饕客躍躍欲試，不過少見的「畬」字也考倒不少民眾，常見的錯誤念法包括「ㄅㄣˇ室」、「ㄐㄧ室」、「ㄅㄣˋ室」、「ㄘㄤ室」。
事實上「畬室」主廚鄭畬軒就曾在個人介紹寫下：「名字是窮極一生的困擾，畬字讀作余，意為山中涵養三年的沃田。」南湖高中國文老師楊士朋表示，「畬」字除可念成「ㄩˊ」，也可念成「ㄕㄜ」，例如「畲族」，正確解答讓你點餐不尷尬，
今年全家也推薦創新吃法，可搭配Fami!ce全家霜淇淋嗨嗨蘇打風味，輕新酸甜的蘇打汽水與濃黑巧克力結合，彷彿薄荷巧克力的清新活力口感，更是今年冬日限定的美味體驗，記者實際品嚐，濃厚巧克力搭蘇打霜淇淋，巧克力苦味降低，甜度稍微變高，有點類似於薄荷巧克力的衝擊口味，喜歡特殊口味的民眾推薦嚐鮮看看。
而12月巧克力霜淇淋大戰開打，IKEA美食小站也將推出「厚巧克力霜淇淋」，是IKEA首度推出巧克力口味的霜淇淋，嚴選可可含量高達55%的比利時黑巧克力，入口感受濃郁巧克力的苦甜醇香，配上綿密細緻的口感，甜而不膩的大人味，更吸引人的是不用等買一送一特價，IKEA巧克力霜淇淋1支售價20元，銅板價格輕鬆開吃。