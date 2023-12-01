美PCE續降！美元指數撐在103 新台幣早盤進一步貶破31.3元
美國10月通膨上升符合市場預期，美元指數支撐在103之上，美股走勢分歧，台北股、匯市也跌，加上又進入12月，出口商拋匯需求轉弱，新台幣兌美元今（1）日早盤再貶，一度貶至31.336元，貶值7.6分，目前在31.32元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
美國公布聯準會（Fed）偏好的通膨指標美國個人消費支出物價指數（PCE）10月降溫，隨後道瓊工業指數觸及今年新高，但那斯達克等3指數則走跌，美元指數衝上103.59後又拉回至103.28震盪。
不過，緊著接美國聯準會主席鮑爾將發表談話，市場觀望氣氛仍濃，亞洲主要貨幣兌美元盤整偏弱，其中日圓從146.65一度貶回148.2兌1美元，目前又回到147.74附近震盪，韓元兌美元則從1297.39拉回至1301.12價位，目前在1300.76附近震盪，離岸人民幣今日早盤一度下探7.1463兌1美元，目前在7.1371附近盤整。
至於新台幣兌美元今日早盤以31.32元、貶值6分開出，在台股走跌及亞幣走勢偏弱盤整之下，新台幣兌美元盤中進一步下探31.336元，貶值7.6分，目前在31.32元附近震盪。