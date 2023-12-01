NBA／勇士有意和Chris Paul續約　美媒：有合適的價格他可能留隊

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目前Paul場均能傳出7.3次助攻，減輕了Stephen Curry進攻端組織的壓力，不過他的投籃命中率也僅有39.9%，其年邁的雙腿越來越難以讓他在面對難纏防守者時投出一記有力的跳投。
而且Paul在快艇隊時期就開始浮現的出勤問題，也困擾著勇士隊。在遭到國王逆轉的比賽中，他左小腿神經挫傷，提前退出比賽，勇士在終場前發生兩次致命失誤遭到逆轉——若他在場上，這樣的情況可能不會發生。
Paul沒有結構性損傷，但至少缺席接下來的兩場比賽。這次受傷是他繼續融入金州勇士隊計劃的一次挫折，也提醒了人們對他的耐久性的擔憂，2015-16賽季是這位明星控衛最後一次出賽超過70場。
由於他的傷病史，勇士隊預計這位38歲的球員缺席賽季中的一些比賽，並希望他在季後賽開始時保持健康，並完全融入球隊。
不過就算有這些疑慮，Scotto仍透過消息人士證實了勇士隊對於Paul續約的興趣，雙方只要價碼談妥就可能在未來繼續合作，「金州勇士隊對Paul的表現以及他和球隊的配合感到滿意，並願意以合適的價格讓他在本賽季結束後繼續留在球隊。」
這位經驗豐富的後衛在賽季開始的幾周裡，給人留下了深刻的印象，他防守出色，組織進攻，努力突破對方防線。本季至今出賽18場比賽，場均貢獻8.9分3.6籃板7.3助攻，投籃命中率39.9%，三分球命中率32.8%。而且就算是因為老化，我們也能期待Paul的投籃表現會隨著賽季進行回歸正常值。
現在的問題只剩下，團隊薪資和豪華稅壓力極大的勇士，願意開給Paul多少錢？