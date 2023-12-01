「賴清德才是最大引戰者！」侯友宜要他放棄台獨黨綱：別再騙選票
總統蔡英文稱現在不是中國大陸犯台的時機，國民黨總統參選人侯友宜今（1）日痛批，「賴清德高舉台獨萬歲，就是造成國安危機最大的引戰者！」，以巴戰爭說打就打，戰爭沒有用賭注的，和平才是最重要的保障，不能像政客沿街叫賣，民進黨老是抗中保台，真的想保護台灣嗎？不要再騙選票了；呼籲賴清德放棄台獨黨綱，不要說一套做一套。
記者余祥／台北報導
侯友宜拋陸生來台、重啟服貿，遭民進黨總統參選人賴清德批，走回依賴中國老路，侯友宜批，賴清德稱自己台獨工作者，才是造成國安危機最大的引戰者，不只如此，其他的國安危機還多了，天然氣用了很高的比例，若被封鎖，會有能源問題，另外，到了選舉也沒把國安當回事，天天抹紅他、說他親中，這樣的選舉方式沒人可以接受。
至於外交事務期刊刊出，美國學者呼籲賴清德凍結台獨黨綱，侯友宜說，賴清德真要選中華民國總統，請放棄台獨黨綱，不要老是說一套做一套，讓賴清德當選總統，台灣面臨戰爭就完了。
不過，媒體詢問，總統蔡英文又說，現在不是中國大陸犯台時機，侯友宜反問，以巴戰爭說打就打，大家有想到嗎？戰爭沒有在用賭的，和平才是最重要的保障，民進黨老是抗中保台，真的想保護台灣嗎？還在寄望別人？誰會相信，不要再用騙的。
侯友宜強調，抹紅他是對他更嚴重的人格污辱，他這輩子很清楚，就是用行動展現保護台灣，在槍林彈雨中保護人民性命，對照賴清德引戰，台灣人民到底是要選會帶來戰爭的賴清德還是用生命保護台灣的侯友宜