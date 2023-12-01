施政滿意度一年拿8次冠軍 盧秀燕首度「謝謝所有民意代表」
台中市施政成果受肯定，一年獲得8個媒體的施政滿意度冠軍，經濟日報昨公布「2023年縣市幸福指數大調查」，不僅在「地方政府施政滿意度」調查獲得78.8%的滿意度，「最佳進步獎」也獎落台中。市長盧秀燕上午在發表感言時，首度說「謝謝所有的民意代表」，在選舉期間格外引人注目。
記者顏幸如／台中報導
經濟日報昨公布「2023年縣市幸福指數大調查」，台中市在「地方政府施政滿意度」調查中，以滿意度78.8%奪下冠軍，同時獲得縣市幸福指數「最佳進步獎」。市長盧秀燕昨錄製影片感謝所有市民肯定，表示這是台中縣市合併13年以來表現最好的一次，這些獎項對市府是莫大鼓勵，也是屬於284萬市民朋友共同的榮耀，未來市府會秉持「好還要更好」的理念，繼續推動幸福政策。
台中市今年以來已獲得TVBS、三立、匯流、天下、遠見、今周刊、台灣世界新聞傳播協會、經濟日報等媒體的施政滿意度8連霸。上午（1）日盧秀燕到市議會備詢前，受訪時除了依例感謝全國民眾、台中市民給市府的鼓勵，以及近5萬的公教警消兢兢業業服務市民，還表示「要特別謝謝所有的民意代表，尤其是臺中市議會，經常給我們很多的建言」。
由於近來盧秀燕的「立委在睡覺」、「中央一毛不給」說在地方掀起波瀾，戰火甚至燒進正在開定期會的市議會。盧秀燕在市議會第一次謝謝「所有民意代表」的說法，是否為緩和與綠營民代緊張關係，也引起注意。