全球製造業仍處低迷階段！專家揭3因素恐拉長世界經濟復甦腳步

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在汽車及其零件方面，隨著美國汽車公會結束罷工，減少對汽車零組件拉貨的力道，但國內車市買氣暢旺，且多款新車改版上市熱銷，10月汽車新車領牌數為4.05萬輛，年增10.7%，較上月數值擴大，推升需求面及原物料投入面等指標表現。另外，美國及中國電動車銷售持續成長，帶動相關零組件生產年增率由負轉正。
整體來看，升息效應持續干擾消費與投資，加上地緣政治風險升高，使得主要經濟體製造業表現續呈疲軟，終端需求依舊不振。國內製造業受到於全球需求疲弱及基期偏高，出口年增率由正轉負，所幸消費性電子新品拉貨增加、雲端服務帶動資通訊產品需求暢旺，以及傳統產品年終消費旺季備料下，外銷訂單及工業生產等指標年減幅較上月數值明顯縮小，加上製造業廠商看好未來半年景氣者比重增加，看壞者也減少，推升需求面及經營環境面指標，
展望未來，台經院表示，美歐10月份經濟數據轉弱，中國規模以上工業增加值及社會消費品零售年增率表現雖較上月數值轉佳，但房地產相關指標持續低迷，影響投資表現，中國官方宣布將增發1兆人民幣國債用於基礎建設投資，此舉是否有助中國民間投資回升進而帶動經濟復甦，仍待觀察。
不過，國內製造業景氣率先下滑的資通訊產品，現階段已出現回溫跡象，加上第四季年終假期消費旺季帶來備貨需求等有利因素下，可望維繫國內製造業生產動能。不過，中東地緣政治風險攀升，美中科技爭端延續及通膨等變因，仍可能拉長全球經濟復甦腳步，這是否會影響製造業未來表現，仍需密切觀察後續發展。