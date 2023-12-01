 Agoda標錯！台北君悅一晚3000元「訂單被取消」　酒店發聲明道歉

我是廣告 請繼續往下閱讀
但隔沒幾天有少部分網友訂單被取消，當時他詢問君悅酒店公關，得到的答案是「所有訂單皆在第三方線上預定平台Agoda完成，所以所有預定須遵守該平台的相關取消政策。」結果到了11月28日，全部人的訂單都被Agoda直接取消，他直喊「只能說第一時間認Bug後，現在全面取消推給Agoda，感覺真的很差」。
對此，台北君悅酒店昨（30）日發出聲明表示，近日有部分賓客透過第三方線上預訂平台Agoda預訂台北君悦酒店的客房訂單被取消。經核查，該問題源於系統技術問題，導致在該第三方平台展示的台北君悅酒店部分房價出現偏差。
聲明更表示：「我們正在與第三方平台Agoda以及相關政府部門協作溝通，共同尋找解決方案。一旦有進一步的進展，我們將會即時更新。台北君悦酒店對因此給所有受影響的賓客帶來的不便表達最深的歉意。」
台北君悅酒店完整聲明稿：
近日，有部分賓客透過第三方線上預訂平台Agoda預訂台北君悦酒店的客房訂單被取消。經核查，該問題源於系統技術問題，導致在該第三方平台展示的台北君悅酒店部分房價出現偏差。
事件發生後，我們立即與相關平台進行聯繫，並根據第三方平台的取消政策和條款，對出現錯誤的價格進行調整。
目前，我們正在與第三方平台Agoda以及相關政府部門協作溝通，共同尋找解決方案。一旦有進一步的進展，我們將會即時更新。台北君悦酒店對因此給所有受影響的賓客帶來的不便表達最深的歉意。
台北君悦酒店
2023年11月30日