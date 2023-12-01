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 Agoda標錯！台北君悅一晚3000元「訂單被取消」　酒店發聲明道歉

▲台北君悅飯店因為訂房網站Agoda出錯，只要3000元就能入住原本售價近8000元的房間，根據網紅表示，一開始台北君悅酒店認賠，但後來訂單竟被取消，台北君悅酒店則發聲明道歉。（圖／台北君悅酒店提供）
▲台北君悅飯店因為訂房網站Agoda出錯，只要3000元就能入住原本售價近8000元的房間，根據網紅表示，一開始台北君悅酒店認賠，但後來訂單竟被取消，台北君悅酒店則發聲明道歉。（圖／台北君悅酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

台北君悅飯店先前因為訂房網站Agoda出現Bug，一晚原本要價近8000元的房間，只要3000元就能入住，而事件發生當下，台北君悅酒店對外表示「若是經查後確認是酒店方的錯誤，願意承擔責任」。但根據網紅「機票博土不累哥」說法，認為一開始台北君悅酒店承諾認賠，但後來發現訂單竟被取消，氣得發文痛批。而台北君悅酒店昨（30）日發出聲明道歉並表示：「該問題源於系統技術問題，導致在該第三方平台展示的台北君悅酒店部分房價出現偏差。正在與第三方平台Agoda以及相關政府部門協作溝通，共同尋找解決方案」。

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機票達人網紅「機票博土不累哥」日前於臉書發文，在君悅飯店房價出現Bug當天，原本得到台北君悅酒店的訊息是「針對此事件，經查確有此狀況，酒店稍早已即刻聯繫訂房平台將房價予以修正，目前顯示為正確住宿金額。而針對已預訂到優惠價之消費者，台北君悅將如實際提供民眾住宿，以避免後續延伸之爭端」。

但隔沒幾天有少部分網友訂單被取消，當時他詢問君悅酒店公關，得到的答案是「所有訂單皆在第三方線上預定平台Agoda完成，所以所有預定須遵守該平台的相關取消政策。」結果到了11月28日，全部人的訂單都被Agoda直接取消，他直喊「只能說第一時間認Bug後，現在全面取消推給Agoda，感覺真的很差」。

▲台北君悅酒店傳出在訂房網站標錯價格，針對事件酒店昨日發出聲明。（圖／記者汪睿琦攝）
▲台北君悅酒店傳出在訂房網站標錯價格，針對事件酒店昨日發出聲明。（圖／記者汪睿琦攝）
對此，台北君悅酒店昨（30）日發出聲明表示，近日有部分賓客透過第三方線上預訂平台Agoda預訂台北君悦酒店的客房訂單被取消。經核查，該問題源於系統技術問題，導致在該第三方平台展示的台北君悅酒店部分房價出現偏差。

聲明更表示：「我們正在與第三方平台Agoda以及相關政府部門協作溝通，共同尋找解決方案。一旦有進一步的進展，我們將會即時更新。台北君悦酒店對因此給所有受影響的賓客帶來的不便表達最深的歉意。」


台北君悅酒店完整聲明稿：
近日，有部分賓客透過第三方線上預訂平台Agoda預訂台北君悦酒店的客房訂單被取消。經核查，該問題源於系統技術問題，導致在該第三方平台展示的台北君悅酒店部分房價出現偏差。
 
事件發生後，我們立即與相關平台進行聯繫，並根據第三方平台的取消政策和條款，對出現錯誤的價格進行調整。
 
目前，我們正在與第三方平台Agoda以及相關政府部門協作溝通，共同尋找解決方案。一旦有進一步的進展，我們將會即時更新。台北君悦酒店對因此給所有受影響的賓客帶來的不便表達最深的歉意。
 
台北君悦酒店
2023年11月30日

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