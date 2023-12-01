名家論壇》黃創夏／趙少康不只「搶戲」的問題而已

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回顧這大半年以來的所謂「非綠整合」到「藍白合」的過程，國民黨主導者完全偏離民主基本規範已經令人可議，但廣大的支持群與理應是民主守護者的多數傳播媒體都只是跟著國民黨的「非民主進程」指揮棒而起舞，令人擔憂台灣的脆弱民主可能已經產生「退潮」危機！
關鍵就在於竟然沒有人質疑「乾綱獨斷」這四個字。
從國民黨最早誆騙郭台銘開始，所謂的「三階段」之過程和程序，完全不透明，更莫名其妙地宣稱「耐打度」與「質化分析」也是沒有明確標準，說穿了就完全是朱立倫等少數寡頭一念之間，郭台銘也因此吃了大悶虧。
然而郭台銘固然政治上太生嫩，但整個台灣的輿論界最先都只是譏諷郭台銘「被耍了」，嘲笑郭台銘，在主流聲量上竟沒有人對於國民黨和朱立倫的反民主過程口誅筆伐，其實更透露了台灣社會已經對民主被侵蝕失去了警覺性。
這樣的欠缺警覺心持續擴大，至少在所謂的「非綠」廣大的群眾心理已經變成了「只求勝負、不問是非」的扭曲心態，不管過程怎麼樣，只要能湊合就行，這樣的心態讓藍白合的過程更加反民主，卻沒有人示警！
現在，更熱鬧但不符合民主應有常規的鬧劇還在上演。
有一個組合雖有名義上的正副搭檔，但具體表現上實在看不出誰才是主帥，在無法明確是「趙侯配」還是「侯趙配」？只好用「趙侯組合」加以描述。
不必質疑目前「趙侯組合」民調上揚的事實，雖然許多人知道，這些頗有機構效應的民調數字對國民黨進行「棄白保藍」也呼應的效果，但根據《牛頓力學》「作用力反作用力定律」，長期被壓抑的國民黨群眾，看到君悅飯店的柯文哲被修理、郭台銘被羞辱之後，就像被壓久的皮球反彈騰空，必然！
問題在於沒有後續的能量，繼續拖球和拋高，請問「趙侯組合」能高飛多久？
不客氣地說，「趙侯組合」能量已經用到極限了。
距離投票日還剩下40多天，為了拉抬難以扶上牆的爛泥，這幾個月大家都看到「竭盡所能」的勉強了，為了壓制柯文哲，那種投票前最後一夜催票的數萬人大造勢，提前運用了！為了拉抬支持者歸隊和信心，黨紀出爐了、宋濤跨海警告「天人共戮」了、馬英九重新被抬回宗廟當神主牌了、王金平和韓國瑜也拱出來了‧‧‧
現在，趙少康也端出檯面了，因此在這大半年的一百多份所有民調當中，終於「趙侯組合」得到了超過八成以上的表態是國民黨選民之支持。
問題在於：然後呢？
終究，國民黨早就不是一黨獨大的政黨、台灣除了藍綠板塊之外，還有越來越多的「不藍也不綠」的多元中間選民，審視最近這幾份讓「趙侯組合」彷彿「打雞血」的民調，上升是事實，但只是藍軍歸隊，中間選民、婦女選票、年輕選票‧‧‧如同不動！
只靠國民黨的資深公民群就能贏？癡人說夢！
而且在激情過後，總必須回到現實的檢驗，副手出爐之後，「蕭美琴搶眼，趙少康搶戲」的對比畫面不斷出現，也許現在很多人忘了趙少康曾經是政治人物，但隨著他不斷站在侯友宜前面的指點江山，趙少康當年在1994年首先把「統獨爭議」搬上選舉場域的歷史，必會被喚起記憶！
還有那個時候趙少康的名言：「統統抓起來！」又搭配到一心一意想要復辟「特偵組」的警長，那個肅殺的戒嚴時期舊時代重返的疑懼，將是走過那個艱辛民主啟蒙時代的中間選民，對「趙侯組合」最大的審判！
除了「趙侯組合」必然會浮現許多問題之外，侯友宜的人格也將受到真正的檢驗：當時他動不動就情緒勒索郭台銘，甚至技巧性地用「說話不算話會被ㄅ一ㄤˋㄅㄧㄤˋ」引起紛爭，現在又在和柯文哲撕破臉後說「不要臉的一定會死」，雖然都可以辯解說是被刻意誤解，但想要當總統之人，如此人品？別污辱人民智慧吧！
●作者：黃創夏／資深媒體人
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