以色列恢復軍事行動前　布林肯籲為平民設安全區

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布林肯在結束訪問以色列和約旦河西岸（West Bank）時，在特拉維夫（Tel Aviv）告訴記者：「顯然，我們希望看到這樣的進展繼續下去。」
他說：「我們想要第8天（休戰），以及更多（時間）。」
除非以哈能達成延長時間的協議，否則休戰將於12月1日到期。這次休戰，哈瑪斯將先前對以色列南部進行致命襲擊時，挾持的數十名以色列及外國人質釋放，換回被以色列拘留的巴勒斯坦囚犯。
這是哈瑪斯10月7日發動襲擊以色列以來，布林肯第3次訪問這個地區。據以色列官方表示，在那次襲擊中，約240人遭綁，另有1200人喪命，其中大部分是平民。
以色列矢言消滅哈瑪斯，發動空中和地面軍事行動，哈瑪斯政府稱以軍攻擊已造成加薩多屬平民的1萬5000多人喪生。
布林肯告訴記者，以色列「必須制訂人道主義平民保護計畫，將無辜的巴勒斯坦人民傷亡降到最低」。
他表示，這應「藉由明確、精準地指定加薩南部、中部區域和地點，讓他們能獲得安全，並遠離火線」。
他稱那意味著能避免進一步出現「加薩境內平民大量流離失所」情況，及「對生命或醫院、發電廠、水利設施等關鍵基礎建設造成傷害」。
「也意味著一旦條件允許，在加薩南部流離失所的平民可以選擇回到北部。」
他說，不該出現「長時間在國內流離失所」的情況。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1121201
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