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以色列恢復軍事行動前　布林肯籲為平民設安全區

▲在以色列訪問的美國國務卿布林肯，敦促以色列對加薩恢復「重大軍事行動」前，先為當地巴勒斯坦平民建立起安全區。（圖／美聯社／達志影像）
▲在以色列訪問的美國國務卿布林肯，敦促以色列對加薩恢復「重大軍事行動」前，先為當地巴勒斯坦平民建立起安全區。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社特拉維夫30日綜合外電報導）在以色列訪問的美國國務卿布林肯敦促以色列對哈瑪斯控制的加薩恢復「重大軍事行動」前，為當地巴勒斯坦平民建立起安全區。

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以色列與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）休戰進入第7天，布林肯（Antony Blinken）也呼籲將包括交換人質和囚犯，以及讓援助能運進被圍困的加薩走廊（Gaza Strip）等休戰協議進一步擴大。

布林肯在結束訪問以色列和約旦河西岸（West Bank）時，在特拉維夫（Tel Aviv）告訴記者：「顯然，我們希望看到這樣的進展繼續下去。」

他說：「我們想要第8天（休戰），以及更多（時間）。」

除非以哈能達成延長時間的協議，否則休戰將於12月1日到期。這次休戰，哈瑪斯將先前對以色列南部進行致命襲擊時，挾持的數十名以色列及外國人質釋放，換回被以色列拘留的巴勒斯坦囚犯。

這是哈瑪斯10月7日發動襲擊以色列以來，布林肯第3次訪問這個地區。據以色列官方表示，在那次襲擊中，約240人遭綁，另有1200人喪命，其中大部分是平民。

以色列矢言消滅哈瑪斯，發動空中和地面軍事行動，哈瑪斯政府稱以軍攻擊已造成加薩多屬平民的1萬5000多人喪生。

布林肯告訴記者，以色列「必須制訂人道主義平民保護計畫，將無辜的巴勒斯坦人民傷亡降到最低」。

他表示，這應「藉由明確、精準地指定加薩南部、中部區域和地點，讓他們能獲得安全，並遠離火線」。

他稱那意味著能避免進一步出現「加薩境內平民大量流離失所」情況，及「對生命或醫院、發電廠、水利設施等關鍵基礎建設造成傷害」。

「也意味著一旦條件允許，在加薩南部流離失所的平民可以選擇回到北部。」

他說，不該出現「長時間在國內流離失所」的情況。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1121201

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