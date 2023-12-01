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NBA／詹皇摯友Maverick Carter涉賭！投注非法球版　最高一次30萬

▲詹皇密友Maverick Carter被爆出在非法的運彩公司投注。（圖／美聯社／達志影像）
▲詹皇密友Maverick Carter被爆出在非法的運彩公司投注。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

《華盛頓郵報》今（1）日爆出震撼體壇的消息，洛杉磯湖人隊球星LeBron James的好友兼商業夥伴Maverick Carter承認通過非法博彩公司（球版）對 NBA 比賽進行投注。

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Carter在接受美國聯邦執法機構調查時承認，自己透過非法運彩公司對NBA比賽進行下注。不過他告訴探員，自己「不記得有在湖人隊的比賽中下過任何賭注」。

目前Carter和James的發言人Adam Mendelsohn都證實了這件事，他在一份聲明中表示：「2021年，在38個州和哥倫比亞特區將體育賽事賭博合法化之前，Maverick Carter曾接受調查，配合過一次聯邦執法部門的約談。他不是調查目標，也很配合，未曾受到指控，雙方也未就此事再聯繫過。」

Mendelsohn拒絕回答有關涉及到James的任何問題，稱Carter的賭博事件「與他無關」。 在執法部門的調查中，Carter否認有為其他人下注。

42歲的Carter和James之間有著千絲萬縷的聯繫，他是後者的兒時玩伴，同樣來自俄亥俄州阿克倫市，長大後也一起經營著商業生意，共同擁有一家價值數億美元的媒體公司，並且是波士頓紅襪隊和英超足球俱樂部利物浦隊的小股東。

Carter在NBA賽事中投注的消息曝光後，將加深外界對於NBA聯盟準備完全接受運彩合法化——包括即將將一支NBA球隊出售給賭場巨頭——一事的擔憂，這可能影響比賽的公平性。

記錄顯示，Carter和他的律師告訴調查人員，他在一年內對足球和籃球比賽進行了大約20次的投注，每次投注金額從5000美元到10000美元（約30.5萬台幣）不等。

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