NBA／詹皇摯友Maverick Carter涉賭！投注非法球版　最高一次30萬

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目前Carter和James的發言人Adam Mendelsohn都證實了這件事，他在一份聲明中表示：「2021年，在38個州和哥倫比亞特區將體育賽事賭博合法化之前，Maverick Carter曾接受調查，配合過一次聯邦執法部門的約談。他不是調查目標，也很配合，未曾受到指控，雙方也未就此事再聯繫過。」
Mendelsohn拒絕回答有關涉及到James的任何問題，稱Carter的賭博事件「與他無關」。 在執法部門的調查中，Carter否認有為其他人下注。
42歲的Carter和James之間有著千絲萬縷的聯繫，他是後者的兒時玩伴，同樣來自俄亥俄州阿克倫市，長大後也一起經營著商業生意，共同擁有一家價值數億美元的媒體公司，並且是波士頓紅襪隊和英超足球俱樂部利物浦隊的小股東。
Carter在NBA賽事中投注的消息曝光後，將加深外界對於NBA聯盟準備完全接受運彩合法化——包括即將將一支NBA球隊出售給賭場巨頭——一事的擔憂，這可能影響比賽的公平性。
記錄顯示，Carter和他的律師告訴調查人員，他在一年內對足球和籃球比賽進行了大約20次的投注，每次投注金額從5000美元到10000美元（約30.5萬台幣）不等。