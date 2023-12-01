柯文哲、吳欣盈爭議連環爆！黃暐瀚喊這8字箴言　籲找回參政初心

▲柯文哲、吳欣盈參選以來，接連爆出爭議，也導致民調狂跌。（圖／記者陳明中）
▲柯文哲、吳欣盈參選以來，接連爆出爭議，也導致民調狂跌。（圖／記者陳明中）

記者何哲欣／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲日前爆料，有人開價2億美元要他不要堅持選總統、改當副手，但外界呼籲他說清楚是誰時，他又不願多談，另外，副總統參選人吳欣盈也遭質疑仍具雙重國籍，吳欣盈也未提出相關證明，僅說會在5日見真章。資深媒體人黃暐瀚在臉書呼籲，過去柯文哲強調公開透明，未來如果要剩選，也應盡快把事情說清楚。

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黃暐瀚說，現在三組正副總統參選人，民進黨總統參選人本命色是「抗中保台、一中一台、中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，國民黨總統參選人侯友宜是「鐵漢探長」、「九二共識」、「兩岸不打仗」，柯文哲的本命色就是8個字「公開透明、感動人心」，靠著這四個字，柯文哲2014年選上了台北市長。他一早開會，會議記錄全都公開；他跟財團斡旋，幫民眾看緊荷包，天天努力上班嗡嗡嗡。

黃暐瀚說，柯文哲的強，不是他家裡有錢，不是因為長得帥，也不是眼鏡飛遜、髮型漂亮，柯文哲與其他政治人物，最不同的，自始至終，就是這八個字：「公開透明、感動人心」。但回顧過去半年，整整半年，藍白合、頻密會，還拉鐵門密會以及後來的六點聲明，公開嗎？透明嗎？獨立參選之後，主動拋出「掮客兩億美金換副手」，誰？何時？何地？

黃暐瀚質疑，若此消息真的是從消息從國民黨來，立刻公佈，一刀斃命，反正最近民調才剛跌到第三，靠這把，馬上擊沈國民黨，站回第二，超過賴清德，怕什麼？在藍綠夾殺之下，柯文哲勝選機率確實不高。選戰只剩四十幾天，花招無用、找回初心才是重點。

至於吳欣盈，黃暐瀚也說，吳欣盈第一時間被質疑是否還擁有雙重國籍的時候，吳欣盈與民眾黨競選團隊，最好的回應，就是「公開、透明」！直接出示放棄國籍的證明，並且告訴社會各界：「我已經放棄了」！這話題，其實三分鐘，也就結束了，但吳欣盈卻是回答，「這是我跟美國政府的事」。根據規定，如果吳欣盈還有雙重國籍，她與柯文哲這組總統參選人將直接失去資格，明年變成兩組在選。這麼大的事情，可以「率性回答」嗎？

黃暐瀚說，如果今天是民進黨副總統參選人蕭美琴，或是國民黨副總統參選人趙少康被質疑雙重國籍，柯粉會怎麼說？就事論事，理直氣和，不管柯文哲或是吳欣盈，都不該忘記「公開、透明」的初衷。

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