柯文哲、吳欣盈爭議連環爆！黃暐瀚喊這8字箴言　籲找回參政初心

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黃暐瀚說，柯文哲的強，不是他家裡有錢，不是因為長得帥，也不是眼鏡飛遜、髮型漂亮，柯文哲與其他政治人物，最不同的，自始至終，就是這八個字：「公開透明、感動人心」。但回顧過去半年，整整半年，藍白合、頻密會，還拉鐵門密會以及後來的六點聲明，公開嗎？透明嗎？獨立參選之後，主動拋出「掮客兩億美金換副手」，誰？何時？何地？
黃暐瀚質疑，若此消息真的是從消息從國民黨來，立刻公佈，一刀斃命，反正最近民調才剛跌到第三，靠這把，馬上擊沈國民黨，站回第二，超過賴清德，怕什麼？在藍綠夾殺之下，柯文哲勝選機率確實不高。選戰只剩四十幾天，花招無用、找回初心才是重點。
至於吳欣盈，黃暐瀚也說，吳欣盈第一時間被質疑是否還擁有雙重國籍的時候，吳欣盈與民眾黨競選團隊，最好的回應，就是「公開、透明」！直接出示放棄國籍的證明，並且告訴社會各界：「我已經放棄了」！這話題，其實三分鐘，也就結束了，但吳欣盈卻是回答，「這是我跟美國政府的事」。根據規定，如果吳欣盈還有雙重國籍，她與柯文哲這組總統參選人將直接失去資格，明年變成兩組在選。這麼大的事情，可以「率性回答」嗎？
黃暐瀚說，如果今天是民進黨副總統參選人蕭美琴，或是國民黨副總統參選人趙少康被質疑雙重國籍，柯粉會怎麼說？就事論事，理直氣和，不管柯文哲或是吳欣盈，都不該忘記「公開、透明」的初衷。
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