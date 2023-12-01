▲乾癬病友平均少活6年！　健保給付9種生物製劑「清零」症狀

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今年台灣皮膚科醫學會針對乾癬發佈最新版治療指引，以衡量治療後乾癬改善程度的PASI指數須改善大於9成，也就是代表皮膚病灶能幾乎或完全清零。
中重度患者 傳統治療難以控制台北榮民總醫院皮膚部張雲亭教授表示，乾癬是一種慢性皮膚發炎病變，好發於18至39歲與50至69歲兩個族群，男性病友是女性1.6倍，中重度患者佔整體20至30%。乾癬常見症狀包括：皮膚增厚、病灶處脫屑、皮膚出現紅斑。且長期的全身性發炎反應也會損害其他身體器官。
輕度乾癬能夠使用局部藥物與照光治療，中重度可利用全身性治療改善症狀，先會採用口服藥物與全身性照光治療，假使效果仍難達到預期，可以嘗試使用生物製劑，例如IL-17或IL-23抑制劑，達到病灶清零目標，減少因治療成效不如預期，增加共病。
▲今年臺灣皮膚科醫學會針對乾癬發布最新治療指引，以全身病灶能幾乎或完全「清零」為目標。（台灣皮膚科醫學會提供）
新治療指引發布 目標「清零」台灣皮膚科醫學會理事暨發言人．台北林口長庚醫院皮膚科黃毓惠醫師表示，許多中重度病人常因藥物效果不佳、藥物取得困難、或藥物副作用，就自行中斷治療，僅有29%病人認為病灶可以幾乎清零，甚至高達70%病患不清楚PASI數值意義 。
黃毓惠醫師說明，瞭解乾癬程度可用兩種方式，體表面積（Body surface area, BSA）與乾癬面積暨嚴重度指數（Psoriasis Area and Severity Index, PASI），目前2023年醫學會提出最新乾癬治療指引，最佳治療目標建議要幾乎或完全清零（BSA<1 %或皮膚病灶改善90%以上或PASI<=1或IGA<=1）。皮膚病灶幾乎或完全清零之後，病人可以穿上短褲、短袖，也不用擔心去游泳、泡湯被別人指指點點。
4大類9種新型生物製劑皆納入健保張雲亭指出，乾癬常見症狀包含皮膚增厚、紅斑、病灶處脫屑等，臉部、耳朵後方、手肘、軀幹、膝蓋、手腳掌等部位。常見外用治療包含類固醇、維生素D類似物、A酸，口服藥物則有環孢黴素A、Methotrexat、口服A酸等，如果外用與口服用藥都無法達到預期效果，病人可以接受全身性照光治療，以及4大類9種生物製劑，包含TNF-α抑制劑、IL-23 抑制劑、IL-17 抑制劑、IL-12/23 抑制劑，阻止細胞產出細胞激素，壓制發炎反應，減少乾癬發病風險。
張雲亭教授提到，目前台灣核准4大類9種生物製劑，健保都已經給付，符合資格的初次治療病人，每6個月可以申請一次，每次療程維持2年，用藥期滿若皮膚病灶復發達到50%以上，才能夠重新申請回復使用生物製劑，藉由生物製劑治療下，乾癬症狀能夠達成幾乎清零，90至100%病灶消除，如果發現一種生物製劑無效或有副作用，可以平行轉換使用第二種生物製劑，同樣能邁向設定的治療目標。
黃毓惠最後提醒，有不肖業者在臉書與相關社群網站，擅自使用許多皮膚科醫師照片與影片，附上成分不明宣稱有改善效果商品購買連結，部分乾癬病患花大錢購買相關產品卻效用不明外，嚴重恐怕引起身體傷害，呼籲病友別任意購買來路不明藥物或商品，覺得治療成效不如預期，一定要主動提出讓醫師知道，藉由藥物調整與生活習慣改善，千萬不要上當受害。
[i] Greb JE, et al. Nat Rev Dis Primers. 2016;2:16082. 2. Wei JC, et al. J Rheumatol. 2018;45(3):385-92. 3. Armstrong AW, Read C. JAMA. 2020;323(19):1945-60.
[ii]中度至重度乾癬患者對清零/幾乎清零肌膚的認知與重要性：台灣清零乾癬調查結果：https://reurl.cc/q0jYRN
[iii]台灣乾癬的終生風險、預期壽命、預期壽命損失和終身醫療保健支出：2000 年至 2017 年全國範圍內的隊列研究: https://reurl.cc/8NZzYj
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60096
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