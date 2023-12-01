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曾國城投資餐廳信錯人賠千萬　「天天被追債」靠拌麵翻身賺破億

▲曾國城投資餐廳信錯人賠千萬「天天被追債」，最後靠賣拌麵翻身賺破億。（圖／NOWnews資料照）
▲曾國城投資餐廳信錯人賠千萬「天天被追債」，最後靠賣拌麵翻身賺破億。（圖／NOWnews資料照）

記者蔡依庭／綜合報導

明星斜槓開副業總是話題，但收攤的人也不少，就像炎亞綸創的手搖飲「茶明載波」今（1）日驚傳永久停業。然而在投資前輩曾國城，推出的「曾拌麵」生意賺破億，當眾人以為他很懂得投資，其實他也曾失利過，開設7家台菜和異國料理餐廳、傳播公司以及夜總會，但卻因虧損全都結束營業「2年就賠千萬元」，但只能當作是學費，只怪自己當初找錯人合作，才會導致巨額虧損，好在他最後靠「曾拌麵」翻身。

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曾國城除了節目主持及演戲外，就是他開啟了藝人都要賣拌麵的流行，推出的「曾拌麵」甚至成為家喻戶曉的常備品。曾國城曾分享，過往也是有許多投資失敗的經歷，尤其開泰國餐廳時，因有賺錢就趁勢再開新餐廳，未料營運成果不如預期，不到2年虧損了1千多萬元，每天都在被廠商討錢，最後不得已裁員、結業。

經營副業失敗賠錢，他只能當作是學費，怪自己當初找錯人合作，才會導致巨額虧損。他感嘆，「我後來想想，為什麼在那之後那麼努力賺錢，因為很恨啊！很恨自己當初怎麼不懂，做了一個蠢事。」但他認為人總是得跌一跤，不然沒有努力的動力。

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