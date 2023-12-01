休旅車猛撞插入！緩撞車遭「騰空」鏟起　疑開輔助駕駛釀禍

美前國務卿「現實主義實踐者」季辛吉辭世　吳欣盈曝曾一同吃過飯

▲台灣民眾黨副總統參選人吳欣盈陪同立委參選人張其祿赴景美市場掃街拜票，吳欣盈在景美集應廟接受訪問。（圖／記者陳明中攝，2023,12.01）
▲台灣民眾黨副總統參選人吳欣盈陪同立委參選人張其祿赴景美市場掃街拜票，吳欣盈在景美集應廟接受訪問。（圖／記者陳明中攝，2023,12.01）

記者呂炯昌／台北報導

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）昨日在家辭世，享嵩壽100歲。民眾黨副總統參選人吳欣盈今（1）日表示，之前她很榮幸有機會跟季辛吉一同用餐、交流過，季辛吉就是國際關係中現實主義的代表，她認為台灣此刻必須要提升自已的競爭力，並走出自己的路。

我是廣告 請繼續往下閱讀
吳欣盈今日上午陪同民眾黨北市第8選區立委參選人張其祿到景美早市拜票，並特別上紅絲帶。吳欣盈指出，今天是國際愛滋日，12月是國際愛滋月；她2003年第一次到南非看愛滋病相關議題，也有贊助做相關內容的公司，台灣這幾年對愛滋知識提高，愛滋感染人數也下降，呼籲大家用愛關心愛滋病患。

媒體詢問民眾黨一份最新內參民調，56.6％的人認為吳欣盈對民眾黨總統參選人柯文哲沒有加分？吳欣盈回應說，柯文哲請她參選，是幫台灣加分。

媒體詢問，怎麼看總統蔡英文接受《紐約時報》專訪時說，中國領導階層面臨內部挑戰，現在不是犯台時機？吳欣盈表示，季辛吉昨天過世，她感到難過，之前她很榮幸有機會跟季辛吉用餐、交流過，季辛吉就是國際關係中現實主義的代表，她之前也是讀國際關係，國際關係3C是競爭（competition）,合作（cooperation）與衝突（conflict），台灣一定要走出自己的路，提升自己的競爭力，在全世界講跟台灣、中國脫鉤，產業分散風險。

吳欣盈反問，台灣更新、更升級的版本是什麼？台灣必須提升自已的競爭力，並走出自己的路。

▲台灣民眾黨立委張其祿與台灣民眾黨副總統參選人吳欣盈（右）赴景美市場掃街拜票。（圖／記者陳明中攝，2023,12.01）
▲台灣民眾黨立委張其祿與台灣民眾黨副總統參選人吳欣盈（右）赴景美市場掃街拜票。（圖／記者陳明中攝，2023,12.01）

更多「2024大選」相關新聞。

名嘴批用雙重國籍爭議炒聲量　吳欣盈：中選會查證中12月5日公布

吳欣盈喊話已經放棄美國籍 12月5日見真章

吳欣盈陷雙重國籍疑雲！黃暐瀚：99%應該沒有問題

吳欣盈嗆「妳當記者問爸媽嗎？」 柯文哲緩頰：外國教育強調自主

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞