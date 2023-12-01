美前國務卿「現實主義實踐者」季辛吉辭世 吳欣盈曝曾一同吃過飯
美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）昨日在家辭世，享嵩壽100歲。民眾黨副總統參選人吳欣盈今（1）日表示，之前她很榮幸有機會跟季辛吉一同用餐、交流過，季辛吉就是國際關係中現實主義的代表，她認為台灣此刻必須要提升自已的競爭力，並走出自己的路。
記者呂炯昌／台北報導
吳欣盈今日上午陪同民眾黨北市第8選區立委參選人張其祿到景美早市拜票，並特別上紅絲帶。吳欣盈指出，今天是國際愛滋日，12月是國際愛滋月；她2003年第一次到南非看愛滋病相關議題，也有贊助做相關內容的公司，台灣這幾年對愛滋知識提高，愛滋感染人數也下降，呼籲大家用愛關心愛滋病患。
媒體詢問民眾黨一份最新內參民調，56.6％的人認為吳欣盈對民眾黨總統參選人柯文哲沒有加分？吳欣盈回應說，柯文哲請她參選，是幫台灣加分。
媒體詢問，怎麼看總統蔡英文接受《紐約時報》專訪時說，中國領導階層面臨內部挑戰，現在不是犯台時機？吳欣盈表示，季辛吉昨天過世，她感到難過，之前她很榮幸有機會跟季辛吉用餐、交流過，季辛吉就是國際關係中現實主義的代表，她之前也是讀國際關係，國際關係3C是競爭（competition）,合作（cooperation）與衝突（conflict），台灣一定要走出自己的路，提升自己的競爭力，在全世界講跟台灣、中國脫鉤，產業分散風險。
吳欣盈反問，台灣更新、更升級的版本是什麼？台灣必須提升自已的競爭力，並走出自己的路。