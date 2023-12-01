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天氣預報／東北季風一波波接力！「這天」雨下最猛　半個台灣濕透

▲東北季風一波又一波南下報到，氣象署提醒，下週一（12月4日）氣溫雖回升，不過受華南雲雨區影響，連中南部地區都會出現雨勢。（圖／記者葉政勳攝）
▲東北季風一波又一波南下報到，氣象署提醒，下週一（12月4日）氣溫雖回升，不過受華南雲雨區影響，連中南部地區都會出現雨勢。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩／綜合報導

進入12月後，東北季風一波又一波南下報到，氣象署提醒，今（1）日開始到下週一，北台灣都是較為濕涼的天氣型態，且大台北、基隆北海岸、宜蘭都要小心局部大雨，下週日（12月3日）東北季風減弱，但水氣仍多，北部、東半部降雨持續，下週一（12月4日）氣溫雖回升，不過受華南雲雨區影響，連中南部地區都會出現雨勢，請民眾特別留意。

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天氣風險公司分析師林孝儒表示，今明兩天受東北季風及中層雲系較多的影響，北部、東部及中部山區仍有短暫雨，尤其北海岸、基隆、東北角至宜蘭地區有局部大雨發生機會，氣溫方面，北部及東部整日偏涼，氣溫約攝氏15至19度。中南部高溫也有些略降，氣溫約攝氏17至27度，早晚仍有涼意，也是本波東北季風冷空氣影響最明顯的兩天。

▲今日開始到下週一，北台灣都是較為濕涼的天氣型態，甚至到了下週一，受華南雲雨區影響，連中南部地區都會出現雨勢。（圖／中央氣象署提供）
▲今日開始到下週一，北台灣都是較為濕涼的天氣型態，甚至到了下週一，受華南雲雨區影響，連中南部地區都會出現雨勢。（圖／中央氣象署提供）
下週日至下週一，東北季風逐漸減弱，各地氣溫逐日回升，但下週一的下半天，台灣北部海面可能有低壓波動逐漸發展，往南延伸的鋒面結構將有機會通過台灣附近，整體來說，當天大氣狀態較不穩定且環境水氣偏多，除了北部及東部仍有短暫雨外，中南部也將有些降雨機會。

林孝儒說明，降雨影響預期會延續至下週（12月5日）清晨，而目前來看，下週二至下週四（12月7日）又是新一波東北季風南下，下週二雖然有些水氣，迎風面的北部及東部有雨，不過下週三、下週四環境轉乾，各地回到較晴朗乾爽的天氣。

▲今明兩天，是這波東北季風冷空氣影響最明顯的兩天，尤其北部及東部整日偏涼，氣溫約攝氏15至19度。（圖／中央氣象署提供）
▲今明兩天，是這波東北季風冷空氣影響最明顯的兩天，尤其北部及東部整日偏涼，氣溫約攝氏15至19度。（圖／中央氣象署提供）

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