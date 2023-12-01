《黑色五葉草M 魔法帝之道》雙平台上線　立即展開魔法冒險

《黑色五葉草M 魔法帝之道》擁有令人驚嘆的精美 3D 模型重現經典動畫場景和完整的角色系統，並可透過快節奏策略戰鬥進行沿途的任務。不僅如此，原作動漫聲優親自為遊戲配音，讓粉絲們可以欣賞到諏訪部順一詮釋黑色暴牛團團長夜見介大令人熟悉的威嚴樣貌；梶原岳人也重現亞斯塔頑強且充滿活力的樣貌；而優木かな則為堅定且強大的諾艾兒賦予了生命。全明星陣容獻聲與精緻的動畫還原，讓玩家們可以透過主角亞斯塔的雙眼，盡情探索《黑色五葉草》的魔法世界。
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為了慶祝全球上線，Garena 為所有參與預註冊的玩家提供了里程碑獎勵，包含角色米莫薩和她的專屬獎勵—「咖啡廳制服」，以及慶祝全球上線的頂級獎勵：「夜見的技能書頁」。除此之外，玩家們現在進入遊戲還能解鎖一系列的獎勵，包含 SSR 角色夏洛特、保底必出的 SSR 角色等。
《黑色五葉草 M 魔法帝之道》的第一個賽季於11/30全球上線
玩家可以參與多個召喚活動，包含「免費重來召喚」、「機率提升召喚<三葉草學院>」、以及「新魔道士PickUp 召喚」。這些活動將為玩家提供保底必出的 SSR 魔道士，有機會獲得三葉草學院服裝造型的亞斯塔、夜見介大、米莫薩，以及黑色暴牛團團長夜見介大。 除此之外，還有賽季專屬的技能書頁池等著大家！
- 免費重來召喚活動即刻展開
- 賽季1 機率提升召喚<三葉草學園>有機會獲得黑色暴牛團團長夜見介大
賽季1 限時活動：
- 【賽季1-邂逅之門】： 1 位賽季 SSR 魔道士
- 【限時活動 - 諾艾兒的暴走】：體力, R/SR/SSR 共用魔道士碎片, 最大獎為諾艾兒的服裝箱！
- 參加【賽季1-邂逅之門】，可免費獲得 1 位賽季 SSR 魔道士
- 【限時活動 - 諾艾兒的暴走】最大獎為諾艾兒的服裝箱！
- 【新手魔道士的7日任務】：羈絆召喚券、 黑水晶 2300 個、SSR魔道士經驗藥水、SSR共用魔道士碎片等等
【新進魔道士登入獎勵】： 羈絆召喚券 10 張、禮物盒等
【主線任務獎勵活動】：黑水晶 6000 個
【巡邏關卡累積星星活動】： 羈絆召喚券 45 張
【玩家等級獎勵活動】： 羈絆召喚券 40 張
完成【主線任務獎勵活動】可獲得豐富禮物
完成【新手魔道士的7日任務】可獲得各式獎勵
《黑色五葉草 M 魔法帝之道》現已全球上線，玩家可至 App Store and Google Play上下載。粉絲和玩家們可以自行選擇來自原動漫聲優的日語或是英語配音，以及遊戲支援英語、墨西哥西班牙語、巴西葡萄牙語、德語、法語、繁體中文、泰語和印尼語等八種不同語言的字幕。敬請玩家與粉絲持續關注《黑色五葉草M 魔法帝之道》Facebook、Instagram，鎖定更多最新訊息。
現在就立即觀賞亞斯塔的奇幻旅程