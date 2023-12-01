12/3國際身心障礙者日 黃偉哲:打造台南為溫暖與愛的無礙共融城市
▲台南市社會局廣場舉辦「多元參與 幸福領航力X大放藝采」國際身障日活動，獲得許多回響（圖／記者林怡孜攝，2023,12.01）
記者
林怡孜/台南報導
2023-12-01 11:22:02
每年12月3日為聯合國決議「國際身心障礙者日」，是聯合國於2006年12月13日通過的有關保護身心障礙者人權的國際公約（Convention on the Rights of Persons with Disabilities，縮寫為CRPD）。台南市社會局日前於民治市政中心廣場舉辦了「多元參與 幸福領航力X大放藝采」國際身障日活動，包括大型藝術共創、身障者創意市集、闖關及表演活動，讓民眾更加瞭解身障者的多元性，也讓身障者有表現自我的舞台，獲得了許多回響。
台南市長黃偉哲表示，南市目前有9萬9,071位身心障礙朋友，約占全市總人數5%，為促進身心障礙者權益及實踐身心障礙者權利公約精神，市府各局處共同合作為身心障礙者福祉努力，例如與交通局合作設計聽障者行車貼紙，保障聽覺障礙者的用路安全；與警察局、民政局合作為第一線工作人員辦理簡易手語課程，讓民眾洽公更加便利；與交通局合作製作視障者乘車支持扇，讓視覺障礙者也能透過搭乘大眾運輸工具抵達想去的地方。未來市府團隊將持續努力，打造溫暖與愛的無礙共融城市。 ▲黃偉哲表示，市府團隊將持續努力，打造台南為溫暖與愛的無礙共融城市（圖／記者林怡孜攝，2023,12,01）
社會局局長盧禹璁指出，台南有5大身障友善政策，分別為「便民友善」，提供輔具服務、緊急狀況聽語障者使用簡訊及快捷鍵和手語翻譯報案求救；「就學友善」，提供合適特教資源、特教鑑定及教師自編支持手冊達到適才而教；「就業友善」，足額進用身障者企業家數為六都最高、建置全國唯一身障人力銀行並開拓7處庇護工廠，提供多元工作機會；「運動友善」，培養本市選手參加全國身障運動會並榮獲多項奪牌紀錄；「通行友善」，無障礙公車搭乘服務、與四大超商合作建置無障礙購物環境及搭配155輛復康巴士及257輛無障礙公車，保障身障者通行安全及權利。身障友善政策的推動就是要落實身心障礙權利公約（CRPD）之精神與價值，瞭解身心障礙者的權益與需求，創造身障者共融無礙的環境。未來公私將協力共同營造身障友善共融生活的城市，讓台南成為友善身障者的宜居城市。 ▲身心障礙者特質與需求需要社會大眾以同理心看待，給予更多支持與包容（圖／台南市社會局提供）