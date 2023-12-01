特企／「OMG惜食 孤O計劃」第二年開跑！推廣永續惜食不遺餘力

今年宏盟媒體集團(OMG)與臺北市臻佶祥社會服務協會合作，臺北市臻佶祥社會服務協會長期以吃為出發點，透過分享食物，讓本來不被需要的資源再次利用。從蒐集了各類民生物品，能讓弱勢群體使用幸福點來兌換食物或物資的「食物銀行」；也會蒐集生鮮食物製成餐點，於各時段邀請長者與弱勢族群共餐，為行動不便的長者送餐。而OMG今年從9月底至11月底共100小時的「有您，不再孤O」志工活動，從協助食物銀行整理物資、到蒐集NG水果打成果汁，OMG同仁以行動呼籲大家共同關心食物資源浪費的問題，也期望持續為剩餘食物找到更佳的運用。
宏盟媒體集團執行長黃麗萍表示：「許多人會被以前的觀念影響，認為水果要外觀整齊或美觀才能食用，大多也會將外觀不標準的水果丟棄。就資料顯示，台灣仍然是亞洲最浪費食物的國家，每年扔掉近62萬噸食物，OMG永續食物，惜食孤O計劃已來到第二年，期盼持續透過全集團的努力，讓大家更有惜食概念。」
OMG集團持續以聯合國制定的永續發展目標SDGs (Sustainable Development Goals)中，探討涵蓋與人緊密的項目，如翻轉劣勢、經濟與資源分配、環境與生態永續、精神價值等多重面向，並以SDGs永續發展開創契機，「OMG永續食物，惜食孤O計劃」至今已延續到第二年，而第三年也將持續朝永續發展的目標前進，讓OMG集團全體員工，為減少不平等和消除飢餓一起努力，共同打造永續發展的未來目標。
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