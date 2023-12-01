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特企／「OMG惜食 孤O計劃」第二年開跑！推廣永續惜食不遺餘力

▲今年宏盟媒體集團(OMG)與臺北市臻佶祥社會服務協會合作，臺北市臻佶祥社會服務協會長期以吃為出發點，透過分享食物，讓本來不被需要的資源再次利用。（圖／品牌提供）
▲今年宏盟媒體集團(OMG)與臺北市臻佶祥社會服務協會合作，臺北市臻佶祥社會服務協會長期以吃為出發點，透過分享食物，讓本來不被需要的資源再次利用。（圖／品牌提供）

本報訊

全球指標性的媒體集團-宏盟媒體集團(Omnicom Media Group, OMG)，自2022年開始推動SDGs目標10「減少不平等」與目標2「消除飢餓」概念，以「惜食」為永續發展目標推動「OMG永續食物，惜食孤O計劃」。去年邀請同仁親身體驗備餐、送餐、裝便當、洗碗、環境清潔來落實「惜食」理念並感受其重要性。2023年更攜手臺北市臻佶祥社會服務協會，除了邀請同仁共同整理食物銀行的物資，更定期蒐集水果行原本因賣向不佳而即將被丟棄的NG水果，重新去蕪存菁製作成營養滿分的綜合果汁，除了於午餐時段提供給臻佶祥社會服務協會南機場樂活園地共餐的長者與弱勢族群，更至大稻埕擺攤義賣NG果汁，除將當天所得全數捐贈給臺北市臻佶祥社會服務協會，更期望透過同仁力量向民眾推廣惜食觀念，打破消費者對於賣相不佳的水果等於壞掉的迷思。

今年宏盟媒體集團(OMG)與臺北市臻佶祥社會服務協會合作，臺北市臻佶祥社會服務協會長期以吃為出發點，透過分享食物，讓本來不被需要的資源再次利用。從蒐集了各類民生物品，能讓弱勢群體使用幸福點來兌換食物或物資的「食物銀行」；也會蒐集生鮮食物製成餐點，於各時段邀請長者與弱勢族群共餐，為行動不便的長者送餐。而OMG今年從9月底至11月底共100小時的「有您，不再孤O」志工活動，從協助食物銀行整理物資、到蒐集NG水果打成果汁，OMG同仁以行動呼籲大家共同關心食物資源浪費的問題，也期望持續為剩餘食物找到更佳的運用。

宏盟媒體集團執行長黃麗萍表示：「許多人會被以前的觀念影響，認為水果要外觀整齊或美觀才能食用，大多也會將外觀不標準的水果丟棄。就資料顯示，台灣仍然是亞洲最浪費食物的國家，每年扔掉近62萬噸食物，OMG永續食物，惜食孤O計劃已來到第二年，期盼持續透過全集團的努力，讓大家更有惜食概念。」

OMG集團持續以聯合國制定的永續發展目標SDGs (Sustainable Development Goals)中，探討涵蓋與人緊密的項目，如翻轉劣勢、經濟與資源分配、環境與生態永續、精神價值等多重面向，並以SDGs永續發展開創契機，「OMG永續食物，惜食孤O計劃」至今已延續到第二年，而第三年也將持續朝永續發展的目標前進，讓OMG集團全體員工，為減少不平等和消除飢餓一起努力，共同打造永續發展的未來目標。

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