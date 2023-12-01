傳新北立委估剩4席 卓榮泰：選情「力拼現狀、維持過半」
針對有媒體報導，民進黨曾做一份內參民調，指新北市立委現任9席，只剩4席選情較穩一事，民進黨總統參選人全國競選總部總督導卓榮泰今（1）日強調，民調在下星期更有參考性，而對於立委選舉就是以「力拼現狀，維持過半」目標前進。
記者陳佩君／台北報導
賴清德競選辦公室今舉行「全國暨台北市競選總部成立宣布」記者會，會後媒體關注，傳出新北立委選情危急一事，對此，卓榮泰回應，選舉過程會關注科學、民調數字，及選區組織系統評估，會依數字呈現、評估結果做選戰調配、應變。
卓榮泰強調，民進黨原則是「力拼現狀，維持過半」，只要在每個選區，拚到現在現有的席次，就能維持過半；他提到，雙北也是如此，新北9席、台北4席現任立委，民進黨首先要穩定下來，若超越現狀，就是穩定過半，「我們朝這方向處理」。
卓榮泰提到，縱使前一、二星期，總統、立委民調有呈現「波浪」，但民進黨始終相信，經過大家回流、回歸後，下星期民調更具有參考性，而在全國暨台北市競選總部在3日成立後，期待在那天拉起高峰。
對於相關報導，民進黨昨回應，報導標題及內文與事實不符，根本沒有這樣的內參民調，勿在選舉期間刻意配合有心人士炒作。