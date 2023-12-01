特斯拉Cybertruck電動皮卡來了！3規格一次釋出 基本款200萬有找
特斯拉電動皮卡 Cybertruck 在歷經兩年的延誤和投產阻礙後，終於在昨（30）日少量交車，入門款官方售價為60900美元（約新台幣191萬元），遠高於公司執行長馬斯克在2019年首次公布基本款4萬美元的起始價，據特斯拉官網，Cybertruck 此次共推出3款規格，價格落在6萬至10萬美元之間，明年到後年將陸續開始交付。
記者張志浩／綜合報導
Cybertruck 從2019年11月首次在活動中亮相後，新穎的外觀設計就頗受各界熱議，馬斯克在今（1）日凌晨舉辦的交付大會中強調，「這是特斯拉有史以來最優秀的產品，更會是馬路上最特別的景象」。馬斯克也說明，這款卡車的開發和生產挑戰相當困難，因此才會推遲上市時間。
特斯拉電動皮卡 Cybertruck 目前有三種規格，分別是「後輪驅動」、「全輪驅動」和「Cyberbeast」。入門版售價60900美元，屬後輪驅動車款，電池續航里程為250英哩 (402 公里)，要到2025年才能交付。售價較高的另外兩款則從2024年會陸續開始交車。
馬斯克提及，Cybertruck 是「比卡車更好的卡車，也是比跑車更好的車」。強調Cybertruck配備防撞玻璃，以及防彈不鏽鋼外殼，且 Cybertruck 行駛起來非常安靜，牽引能力為11000磅，有效載荷2500磅。而Cybertruck 也相爭著，特斯拉將進入競爭激烈的美國皮卡市場，未來對股價、和市場波動的影響，相當值得關注。