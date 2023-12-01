亞錦賽／一文了解WBSC積分制度！中華隊排名有望超車韓國
亞錦賽將在3日於台北大巨蛋正式展開，將由地主中華隊迎戰韓國隊，根據最新WBSC（世界棒壘球總會）棒球世界排名（數據截至11月2日），中華隊目前名列世界第5（積分為3974分），僅落後韓國隊（積分為4186分）212分，十分有望在本屆亞錦賽再度超車韓國，就讓《NOWnews今日新聞》帶各位了解WBSC是以何規定來採計積分。
記者張志宇/綜合報導
WBSC排名會採計各國代表隊過去四年的國際競賽成績，不同等級的比賽，各名次所得到的點數並不相同，但與FIFA（國際足球總會）的排名制度不同的是，該項排名不僅採計成年棒球代表隊的成績，也同時考量青年、青少年、少年代表隊的成績，算是一份「全年齡層」的綜合實力排名。
其中此積分更有關世界棒球12強的參賽權，根據WBSC規定，世界棒球排名採計各國國家代表隊過去4年的國際賽成績，積分會因名次有所不同，且會依照每場賽事等級加權不同倍數，最後總積分前12名的國家，將取得下一屆世界棒球12強賽的參賽資格。
除了名次以外，不同等級賽事也將影響積分加權倍數，就以世界棒球12強及世界棒球經典賽為例，這兩項賽事都可拿下6倍積分，其餘U12世界盃、洲際錦標賽以及友誼賽則可拿1至2倍積分不等。
值得一提，WBSC積分並不能反應該國的棒球實力，因為WBSC會將青年、青少年、少年代表隊的成績納入評分，做全年齡層的綜合實力排名，且有許多中南美國家並不熱衷參加學生層級的國際賽，因此讓中華隊排名名列前茅。
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