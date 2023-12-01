87%公司今年加薪！明年調幅5%　3大行業看好：餐旅、批零、金融

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調查顯示，合計有87%的企業透露，今年有加薪動作，比例明顯高於去年同期的65.6%；其中又分成66.2%屬於針對績效，採部分員工加薪方式；真正齊頭式調整的，依舊為較少數，僅有20.8%的企業表示，不論績效，替員工全面加薪。
平均來說，全年度2023年累積增加幅度，則落在4.7%，小於去年同期的5.5%。同時這也代表仍有13%的企業，其實今年沒有任何加薪動作。當然上班族更期待2024年有加薪機會，由調查發現，目前仍有9.1%的企業表示，明年沒有任何加薪計畫。
這也代表明年有加薪計畫的資方，就佔了90.9%，但明顯高於去年同期調查的55.8%，創7年以來新高。不過這當中63.6%的企業，仍然屬於針對績效，採部分員工加薪方式；其餘27.3%才是不論績效，替員工全面加薪。
若進一步以產業別交叉分析，明年加薪意願比例較高的行業，分別為餐飲住宿與休閒旅遊94.7%、批發零售與貿易93.8%、金融保險與會計統計業92.9%，以及運輸與物流倉儲業92.3%、科技資訊業91.7%。
至於明年2024年有加薪計畫的企業主，在可複選狀況下，他她們主要考量依序為想激勵員工表現65.2%、怕人才流失，反映業界同行的薪資水準51.4%，以及考量物價水準與變化35.6%、單純反映基本工資的調漲34.5%。
其餘調薪的原因，又分別是：反映公司本身營收的成長22.2%、出現盈餘，所以優先回饋員工20.8%，以及考量全國經濟成長率19.2%。不論加薪原因為何，2024年企業計畫調薪總幅度，平均值則落在5%，則多於去年同期調查的4.1%。
觀察本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌認為，雖已「邊境解封」，但全年外銷接單下滑，所幸台灣經濟仍維持正成長率，只是明年產業能否變成「內外皆熱」還存在著變數，因此加薪狀況恐怕出現兩樣情。
楊宗斌進一步透露，目前持續缺工或明年計畫擴編的行業，調薪機率比較高，期盼透過較優渥的薪酬、分紅誘因留住人才，甚至與同業搶人才。