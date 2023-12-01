特企／WAT2023「聖誕限定！敲敲門驚喜禮盒」戳戳樂2.0驚喜不間斷

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去年一推出就秒售罄的九宮格戳戳樂，今年升級2.0版！直接把經典方瓶放大，結合好玩的小遊戲，讓大家不再為選哪格糾結，直接用爬格子決一勝負！走入迷宮的聖誕天使們，沿著路線就可走到屬於自己的大門，叩！叩！叩！敲敲門！微醺的聖誕天使把門打開，裡面藏的是WAT的驚喜禮物，門裡的小人物，象徵自己得到的聖誕祝福。五款風味各異的小SHOTS (30ml)、一個SHOT杯及三款聖誕驚喜小物，九個願望一次滿足，更增加聖誕節朋友間相聚，傳遞愛與友情的時刻，增添了溫暖。
季節限定小SHOTS 高CP值禮盒兼具可愛、有趣、好喝
WAT「聖誕限定！敲敲門驚喜禮盒」，今年除了為聖誕氣氛滿滿的特殊風味調酒，還挑選WAT經典口味，廣獲消費者好評的調酒在聖誕禮盒裡一應俱全。另外，今年搭配上5款小SHOTS，上面的酒標各有不同的意境，有代表「幸運」的耶穌、「愛情的祝福」的Love、「友誼的祝福」的Friend、「有夢最美」的Dream及「驚喜連連」的Lucky。為了增添與朋友歡聚時分的趣味，禮盒內隨機放入驚喜小物，敲敲門、找出幸運兒，讓大家在把酒言歡的同時還能會心一笑。
WAT幸運星降臨 品牌大獎隨機加碼送
此外，WAT回饋粉絲再加碼送出聖誕驚喜大禮，禮盒裡有機會隨機戳出品牌大獎，分別有知本金聯世紀酒店住宿券、這一鍋雙人套餐券、雙層餐車餐券、Second Floor Cafe 貳樓餐飲餐券等多樣大獎，在2023年底，你是那位受到上天愛戴的天選之人嗎？只要購入超高CP值的「聖誕限定！敲敲門驚喜禮盒」，眾人都有機會成為那位抽到大獎而尖叫的最佳幸運兒。
「聖誕限定！敲敲門驚喜禮盒」 於11/30起於WAT全台直營門市搶先開賣，內含五款SHOTS、一個SHOT杯及三款聖誕驚喜小物，售價$899，數量有限售完為止。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！