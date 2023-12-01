全家巧克力霜淇淋等到了！「畬室霜淇淋」聯名回歸 買1送1吃法曝
千呼萬喚的全家巧克力口味霜淇淋來了！精品巧克力畬室聯名推「濃黑巧克力霜淇淋」，12月5日正式開賣，限時在12月31日前，憑FamiPort票券，還可享霜淇淋買1送1優惠。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家霜淇淋與畬室聯名霜淇淋重磅回歸，12月5日開賣新口味「濃黑巧克力霜淇淋」，以可可含量70%的比利時頂級苦甜黑巧克力製成，搭配限量黑色霜淇淋餅皮與聯名霜淇淋紙杯，高雅黑色系超搭秋冬氛圍，售價49元，12月5日起至7日，APP優惠5支188元。
此外，全家限時於12月31日前，只要憑FamiPort票券可享「熱單品美式 （中杯）」、「Fami!ce 霜淇淋（不限口味）」買1送1優惠，每券可享兌換一次，票券須為正本方可享優惠。
全家推薦搭配全家霜淇淋嗨嗨蘇打風味，輕新酸甜的蘇打汽水與濃黑巧克力結合，特殊配色超吸睛，記者實際品嚐，濃厚巧克力搭蘇打霜淇淋，巧克力苦味降低，甜度稍微變高，有點類似於薄荷巧克力的衝擊口味。
7-11則是即起至12月12日前，門市推出「星級饗宴-滷味」指定品項特價15元，任選黃金豆皮卷、滷味雞肉丸、滷味星星燒、滷味香蔥肉卷、滷味海鮮丸、博客辣味QQ腸、滷味甜玉米、滷味虱目魚丸、滷味杏鮑菇，通通特價15元／個。