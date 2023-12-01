台灣隊長蔡英文鳳屏宮參香　高喊李柏毅左楠最好人選

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今天一早總統蔡營文在民進黨籍立委劉世芳、左楠區立委候選人李柏毅、前副議長黃石龍、議員黃文志、邱俊憲與主委李來成的陪同下參香祈福，共同祈求國泰民安。現場民眾熱情高喊「小英我愛你」、賴清德、李柏毅的「凍蒜」聲也不絕於耳。
蔡英文除感謝楠梓鄉親，在2020年大選中讓自己拿到六成選票，在後勁地區更是獲得近七成選票，讓她有更大的力量來建設國家。她也表示，過去八年中央政府持續透過前瞻基礎建設，帶動經濟、提升國力。如斥資5.8億的楠梓科技產業園區創新產業大樓，提供1萬平方公尺辦公空間緩解企業缺地問題，以及見城計畫、廣昌滯洪池建設、與公托中心的設立，大大小小的建設都顯示著中央地方攜手合作的重要性。
蔡英文提到，自9月底參加「海鯤軍艦」下水典禮、11月底參加「輕型巡防艦」開工典禮，到今天特別南下高雄為李柏毅站台，正是因為高雄是國防產業的關鍵區，左營更是關鍵中的關鍵。守住左營楠梓、守住李柏毅，就是守住台灣的國防安全。
李柏毅也表示，過去爭取台積電設廠的過程相當不容易，原地主中油本來編列112億元、耗時17年整治汙染，自己隨即和陳其邁市長建議，最後成功向中央爭取280億元經費，將整治污染時間縮短到三年，讓台積電能夠順利進廠。
李柏毅指出，國會過半非常關鍵，過去就是因為「朝小野大」，導致潛艦預算被國民黨阻擋69次，如今好不容易通過國防採購案，卻又遇到馬文君洩密案，差點讓十幾年來的所有努力功虧一簣。李柏毅強調明年選舉是台灣未來的關鍵，台灣千萬不能選擇走回頭路，要靠大家的努力，共同守住左營楠梓關鍵這席。