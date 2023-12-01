亞錦賽／中華隊拚在主場留下冠軍　兩大對手韓國、日本陣容分析

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這一次韓國隊幾乎都是以未來之星為主力，大部份年紀都在23歲以下，投手陣容方面，李秉憲、申憲民、趙秉賢都是球速可以來到150公里以上的選手，趙秉賢更是在韓職一軍防禦率只有2.25的好手。
打者方面，亞冠賽國手的羅承燁在陣，2020年被樂天巨人簽下，本季他在尚武隊出賽84場，打擊率3成12，敲出5發全壘打和57分打點，獲得70次保送，上壘率為0.435，選球能力十分不錯。
韓國隊陣容
總教練：鄭普明
投手
張智秀（韓華鷹）、姜東勳（中央大學）
鄭賢洙（樂天巨人）、金東赫（培證英雄）
張民基（起亞虎）、趙秉賢（SSG）
申憲民（SSG）、禹康勳（樂天巨人）
李秉憲（斗山熊）、姜珉九（延世大學）
柳賢言（SSG）
捕手
徐正勳（檀國大學）、申勇錫（NC恐龍）、金成宇（LG雙子）
內野手
樸週燦（NC恐龍）、羅承燁（樂天巨人）
柳泰雄（東義大學）、鄭俊宰（東國大學）
李敏俊 (韓華鷹）、金範錫（LG雙子）
外野手 金范俊（NC恐龍）、劉撈㛃（韓華鷹）、鄭賢勝（仁荷大學）、鄭俊英（KT巫師）
日本隊方面，主要以社會人的球員為主，這一屆他們只有帶8名投手，不少人是之前參戰過杭州亞運的選手。其中包括在亞運銅牌戰拿下勝投的嘉陽宗一郎，他對韓國5又2/3局只失1分，28歲正處巔峰。
除了嘉陽宗一郎之外，球速最快可以到151公里的片山樂生也值得注意。他曾與日本隊一同拿下U-23世界盃冠軍，多次挑戰叩關日職，可惜未能成功。
日本隊這一次打線最需警戒的，應該就是捕手城野達哉了，曾有連5打席開轟的恐怖表現；外野手橋本典之跑壘速度快，需特別注意其壘上攻勢；內野手大西蓮在去年U23打擊率達到4成29，還被選為賽會最佳指定打擊。
日本隊陣容
總教練：川口朋保
投手
片山樂生（NTT東日本）、加藤三範（ENEOS）、渕上佳輝（豐田自動車）、鈴木大貴（TDK）、藤村哲之（東芝）、工藤稜太（信越）、嘉陽宗一郎（豐田自動車）、秋山翔（三菱自動車岡崎）
捕手
南木壽也（JR北海道）、城野達哉（西濃運輸）、辻本勇樹（NTT東日本）
內野手
相羽寬太（Yamaha）、矢野幸耶（三菱重工East）、大西蓮（JR東日本東北）、百目鬼浩太（信越）、中川拓紀（本田鈴鹿）、中村迅（NTT東日本）、丸山壯史（ENEOS）
外野手
橋本典之（大阪瓦斯）、向山基生（NTT東日本）、逢澤峻介（豐田自動車）、鈴木聖步（JR東日本東北）、豬原隆雅（Miki House）、平野友都（西部瓦斯）