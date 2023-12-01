▲掌握熟齡健康關鍵　從日常飲食養成國人營養攝取

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疫後全民建立新健康飲食觀念 巿立關渡醫院攜手企業全力投入研究2023年營養研究室針對國人疫後健康習慣做調查，發現94%的民眾為了提升健康做出飲食及行為上的改變，「健康」成為凝聚家人關係、建立家庭新價值的紐帶。王亞倫董事長表示，這六年來桂冠營養研究室致力於讓國人能夠透過飲食開始建立健康習慣，持續投入臨床實驗，針對每日攝取足量蛋白質與肌少症相關研究成果研發產品，讓國人從飲食上對抗肌肉量流失，保持健康行動力，達成真正的家庭健康和樂。營養研究室在社會迎向超高齡化的同時，也將持續投入研究，透過飲食降低熟齡後的認知衰退問題。
臺北市立關渡醫院陳亮恭院長於致詞時談到，很感謝營養研究室多年來持續的投入產學合作，與研究團隊一起攜手為國人邁入熟齡健康盡一份心力。全球隨著人口高齡化面臨著極大的挑戰，身心功能衰退是一個重要課題，一個疏忽可能失能與失智就會伴隨而來，近年在臨床上也不乏因認知功能障礙而無法自理生活的案例，許多家庭需面對治療、長照問題。
地中海飲食與主觀認知衰退研究 為預防老人失智失能根據衛生福利部統計，截至2022年台灣失智者人口已超過30萬人，其中65歲以上長者占9成6，且罹病者有年輕化的現象。於2024年展開的「地中海飲食與主觀認知衰退研究」，是由桂冠營養研究室將與國立陽明交通大學團隊攜手投入，身為共同主持人的陳亮恭表示，針對已經有主觀認知障礙的熟齡者，進行每日地中海型飲食介入，研究是否對於其身心功能產生影響，做深入的臨床研究。透過了解在每日地中海型飲食對主觀認知障礙老年人身心功能的重要性與可能機轉，成為預防老年人失智失能之介入策略。
展覽期間12月1日至12月3日，邀請到多位高齡權威醫師與營養師，包含花蓮慈濟醫院羅慶徽副院長、北榮高齡醫學中心彭莉甯主任及知名作家吳若權等多名講師，透過健康衛教，從「日常營養攝取新知」提升全齡自我健康意識，針對「熟齡營養攝取」，用最生活的方式，讓民眾一同從日常飲食打好基底，為人生下半場提早做好準備。展覽期間免費入場，歡迎把握機會參觀！
2023台灣醫療科技展：台北南港展覽館1館1F K204 攤位
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2023 營養研究室醫師&營養師講座資訊：
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60104
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