台幣11月狂升逾1元！專家估未來1年美元仍處高檔　想撿便宜這樣做

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不過，陳有忠認為，市場對美國降息過度樂觀，即便美國通膨續降，但要快速降至聯準會目標2%以下機率不高，除非國際油價跌至60美元以下，他預估國際油價長期會維持在80美元以上，因此，美國通膨要大幅下來不易，除非美國景氣大壞、失業率持續攀升，目前美國失業率仍在歷史低點3.9%附近，現在談降息還操之過急，「美元未來1年仍會處於相對高檔」。
陳有忠預期，美元指數要跌破100微乎其微，可能在100至107之間高檔震盪，預估美國聯準會要到明年第4季才會降息，只要美國不降息，維持利率在高檔，美元就有利差優勢，加上明年美國也有總統大選，「需美元孔急」，美元遇跌不易，美元真正要反轉還是得等美國降息。
不過，由於新台幣兌美元11月暴升了1.159元，從10月31日收盤價32.419元一路升到11月30日的31.26元，升幅達3.58%，陳有忠說，新台幣難得升這麼快，上次見到這樣的升幅是在今年1、2月農曆年前後，從1月4日的收盤價30.714元一路升至2月2日的29.7元，也狂升了1.014元之多。
也因此，陳有忠建議，可以趁這波新台幣大幅升值逢低布局美元，新台幣大升破31元的機會不大，如果美元又回升下去，不排除新台幣可能再貶至32元，對於逢低換美元後想存入定存賺利差的人，他建議選擇半年、1年期的定存，並選固定利率，這樣才能鎖住高利率。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。