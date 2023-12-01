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台幣11月狂升逾1元！專家估未來1年美元仍處高檔　想撿便宜這樣做

▲新台幣兌美元11月狂升1.159元，許多人也在思考要不要進場撿便宜買美元？並將美元放在定存賺利差。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元11月狂升1.159元，許多人也在思考要不要進場撿便宜買美元？並將美元放在定存賺利差。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

新台幣兌美元11月暴升1.159元，從10月31日收盤價32.419元一路升到11月30日的31.26元，升幅達3.58%，月線也終止連7黑。許多人也在思考要不要進場撿便宜買美元？還可先停泊在定存中賺利息，只是美元還會再跌嗎？台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（1）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，市場對美國降息預期過度樂觀，美國通膨要快速降至聯準會（Fed）2%目標區機率不高，預期美國利率仍會維持高檔一段時間，最快明年第4季才可能降息，「美元未來1年仍將處於相對高檔」，美元指數跌破100微乎其微，因此，難得新台幣11月升這麼多，可趁機逢低買進美元，若要先放在定存，可選擇半年至1年期及固定利率，來鎖住高利。

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美國公布聯準會（Fed）偏好的通膨指標美國個人消費支出物價指數（PCE）10月降溫，美元指數仍彈升，並撐在103之上。陳有忠分析，主要是美國PCE數據符合市場預期，在以巴戰事衝突未進一步擴大，油價大幅回落，市場本就預期通膨會降下來，加上昨日又是11月最後一天，有月底調整盤推升。 

不過，陳有忠認為，市場對美國降息過度樂觀，即便美國通膨續降，但要快速降至聯準會目標2%以下機率不高，除非國際油價跌至60美元以下，他預估國際油價長期會維持在80美元以上，因此，美國通膨要大幅下來不易，除非美國景氣大壞、失業率持續攀升，目前美國失業率仍在歷史低點3.9%附近，現在談降息還操之過急，「美元未來1年仍會處於相對高檔」。

陳有忠預期，美元指數要跌破100微乎其微，可能在100至107之間高檔震盪，預估美國聯準會要到明年第4季才會降息，只要美國不降息，維持利率在高檔，美元就有利差優勢，加上明年美國也有總統大選，「需美元孔急」，美元遇跌不易，美元真正要反轉還是得等美國降息。

不過，由於新台幣兌美元11月暴升了1.159元，從10月31日收盤價32.419元一路升到11月30日的31.26元，升幅達3.58%，陳有忠說，新台幣難得升這麼快，上次見到這樣的升幅是在今年1、2月農曆年前後，從1月4日的收盤價30.714元一路升至2月2日的29.7元，也狂升了1.014元之多。

也因此，陳有忠建議，可以趁這波新台幣大幅升值逢低布局美元，新台幣大升破31元的機會不大，如果美元又回升下去，不排除新台幣可能再貶至32元，對於逢低換美元後想存入定存賺利差的人，他建議選擇半年、1年期的定存，並選固定利率，這樣才能鎖住高利率。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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