特企／《白夜極光》2.5週年　5星「龍洲」勢力光靈李天閑免費送

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本次故事將圍繞龍洲展開，龍洲大陸上存在一個遼闊的國家，其名為「兆」，有天子身居都城央京，然而如今「兆」之王室衰微，大權有旁落之相，真正影響龍洲大陸眾多百姓生活的，是各大諸侯國。各諸候國之間雖然彼此存在合作關係，但也彼此牽制，想要從鄰國身上獲取更多利益。
鄴國謀士的光靈「璇極」在追尋沉船遺物的過程中，注意到了航線背後似乎有什麼陰謀正在醞釀。這個發現將會為整個龍洲大陸帶來什麼樣的影響呢？全新故事將會帶領玩家，逐步解開龍洲與艾斯特拉大陸貿易航線的謎團，讓我們一同踏上揭秘龍洲大陸過往與未來之路吧！
因應本次龍洲故事主題，遊戲內也新增5星「龍洲」勢力光靈李天閑，同時還會免費發送李天閑給所有的玩家喔！另外，木月白、仲胥、厘青、丹棠這四個光靈，也將會調整為「龍洲」勢力。同時專屬於「龍洲」勢力的資源箱、匿名禮包等各式道具，也將於本次改版時，同步更新。
2.5週年 精彩活動絕不遺漏
《白夜極光》2.5週年活動，內容相當豐富，除了活動有趣好玩之外，獎勵也十分豐富，以下將完整揭露重點活動內容，保證玩家不會錯過任何一個活動！
刻海行舟 灼華行．上 關卡全開啟
活動時間：11月29日17:00～12月18日17:00
前置條件：完成主線關卡 1-16
活動內容：當玩家滿足條件後，便可開啟「刻海行舟 灼華行．上」活動，這次的活動內容含有線性關卡「蜃風歸鄉」和困難關卡「迷失船塚」以及活動商店「碼頭小鋪」、光靈試玩關卡、限時登入獎勵等內容。
玩家在活動中，完成線性關卡「蜃風歸鄉」時可獲得活動道具「林家商會本票」，同時在指定玩法關卡中消耗稜鏡成功完成關卡，也可額外獲得「林家商會本票」。有了該項道具，就可以到「碼頭小鋪」兌換獎勵啦！活動限定5星光靈厘青及其心珀，活動家具「築爐巧蟹」、「福船模型」、「龍洲祝福結」、「高掛架燈籠」，還有傳說光靈突破材料、各式養成資源，應有盡有。
另外玩家若是三星完成「蜃風歸鄉」全部關卡和劇情，還可以獲得最高光珀*1,100；三星完成最後一關則是可以得到限定活動偕行紀念章「熠火燭陰」；困難關卡「迷失船塜」全部關卡完成的話，最高可獲得光珀*750。獎勵如此豐厚，玩家千萬不可錯過！
「尋物沉舟處」 探尋龍洲文物
活動時間：11月29日17:00~12月20日12:00
活動內容：玩家在「活動合聚－尋物沉舟處」便可以進入這個趣味活動，在活動中我們需要清理沉沒在海淵中的龍洲奇珍，解鎖文物圖鑑。如此，便可輕鬆獲得光珀、專屬名飾「微光守護」囉！
「女王的恩典」 戒衛座時裝投票活動開放
活動時間：11月29日17:00~12月13日17:00
活動內容：光靈戒衛座在時裝投票大賽中獲得了第一名，北境宮廷設計師為他量身打造了3款時裝搭配方案，而玩家則可以透過每次登入遊戲時所獲得的投票道具「心意氣球」，為戒衛座的時裝方案進行投票。最終投票結果，將會在活動結束後於遊戲內及官方社群進行公告，並於2024年的上半年度，推出最新的光靈個人時裝喔！
「奇巧玄機」限時召集開放 全新六星光靈璇極駕到
《白夜極光》2.5週年除了有許多有趣活動、豐富獎勵之外，當然也有全新的6星光靈要來和玩家見面囉！本次特別開放「奇幻玄機」限時召集，而6星光靈璇極只能透過「奇幻玄機」進行召集，而且出現機率竟然高達50%，對於喜歡收集光靈的玩家來說，簡直是一大福音呀！
故事未完 敬請期待
《白夜極光》本次改版主要是圍繞在「龍洲」大陸上的事件，而週年活動橫跨時間相當長，將分為上、下兩篇，下篇將會帶大家進入航線的另一端－艾斯特拉大陸，究竟在這裡玩家們會遇到什麼樣的關卡，或是發現什麼不為人知的秘密呢？暫時先賣個關子，唯一能確定的就是2.5週年下篇內容，所給予的獎勵絕對少不了。
研發團隊也表示，新一期的夢境活動會以光怪陸離的海底為主題，影鎮將以「海之童話」的形式登場！另外在後續夢境主題中將會嘗試更精簡的玩法類型以及嘗試更多有趣的小遊戲，希望能為玩家們帶來更多有趣的體驗。
《白夜極光》官方粉專