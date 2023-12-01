預測60人名單外台鋼可接觸人選！張志豪、郭阜林、蔣智賢可能入列

日職／台灣好手宋家豪、王彥程續留樂天金鷲！前富邦邦威確定離隊

▲日職東北樂天金鷲台灣好手宋家豪續留，王彥程也留在日本。（圖／宋家豪粉絲團）
▲日職東北樂天金鷲台灣好手宋家豪續留，王彥程也留在日本。（圖／宋家豪粉絲團）

記者吳政紘/綜合報導

日職樂天金鷲今（1）日宣布，台灣好手宋家豪、王彥程以及洋砲Maikel Franco續留，不過前富邦悍將洋投邦威（Manny Banuelos）以及Chris Gittens將會離隊，宋家豪本季出賽49場，2勝1敗，防禦率2.89，依舊是牛棚主力。

我是廣告 請繼續往下閱讀
王彥程日前入選亞冠賽中華隊，結果對戰韓國，他卻因為控球問題被打爆，但他今年在日職明顯成長不少，將會跟樂天續約。他進在二軍出賽11場，3勝1敗、防禦率3.70。

Maikel Franco第一年來日本，出賽95場，2成21打擊率，12轟，32打點，邦威則是只有在日職一軍出賽1場，防禦率81.00。

宋家豪在日本累積年薪已經到3.2億日幣以上，連續2年都成「億元男」，今年預計年薪也可能破億日幣，展現自己的價值，而他在今年3月參加經典賽，已經成為中華隊守護神。

宋家豪推定年薪（日幣）：

2016 440萬
2017 440萬
2018 440萬
2019 1500萬
2020 4500萬
2021 4725萬
2022 1.1億

更多最即時、最熱門的運動新聞，請加入「NOW運動」粉絲專頁  

日職／安樂智大坦承霸凌行為深感抱歉！樂天宣布明年球季不續約

日職／「此世代特別的存在」　不捨吉田輝星被交易、万波中正偷哭

MLB／張育成回饋台東基層棒球！不排斥中職、日職美職球隊有接觸

日職／讀賣巨人跟中信兄弟、樂天桃猿交手！大巨蛋門票最高3380元

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞