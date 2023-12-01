日職／台灣好手宋家豪、王彥程續留樂天金鷲！前富邦邦威確定離隊
日職樂天金鷲今（1）日宣布，台灣好手宋家豪、王彥程以及洋砲Maikel Franco續留，不過前富邦悍將洋投邦威（Manny Banuelos）以及Chris Gittens將會離隊，宋家豪本季出賽49場，2勝1敗，防禦率2.89，依舊是牛棚主力。
記者吳政紘/綜合報導
王彥程日前入選亞冠賽中華隊，結果對戰韓國，他卻因為控球問題被打爆，但他今年在日職明顯成長不少，將會跟樂天續約。他進在二軍出賽11場，3勝1敗、防禦率3.70。
Maikel Franco第一年來日本，出賽95場，2成21打擊率，12轟，32打點，邦威則是只有在日職一軍出賽1場，防禦率81.00。
宋家豪在日本累積年薪已經到3.2億日幣以上，連續2年都成「億元男」，今年預計年薪也可能破億日幣，展現自己的價值，而他在今年3月參加經典賽，已經成為中華隊守護神。
宋家豪推定年薪（日幣）：
2016 440萬
2017 440萬
2018 440萬
2019 1500萬
2020 4500萬
2021 4725萬
2022 1.1億
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