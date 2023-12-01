私立大學紛紛跟進！東海、輔大比照公立大學 教職員明年加薪4%
行政院宣布軍公教明年起全面加薪4%，並調漲公立大專院校教師及中研院研究人員學術研究加給15%，若私校跟進將獲教育部7成補助。私立東海大學昨天開第一槍，宣布全校教職員比照軍公教明年起全面加薪4%，教師學術研究加給比照公立大專校院助理教授以上提高15%，私立輔仁大學今（1）日也宣布，董事會一致通過比照公立大學調薪、增加學術研究費，明年元旦開始實施。
記者李琦瑋／台北報導
行政院拍版從明年開始，5年投入332.9億元改善我國高教人才低薪問題，其中公立大學助理教授、副教授以及教授，每月支領的學術研究費，明年起將各增加6千多元到9千多元，私校若願意配合比照政府公部門調薪幅度，其中70%經費由教育部買單，但並不包括年終獎金以及保費、退休金等費用。
東海大學在董事會的支持下拍板決議，全校教職員（含約聘雇人員）將比照軍公教加薪4%；教師的學術研究加給也比照公立大學進行調整，加薪15%後，助理教授平均每月增加7500元以上、副教授月增8500元以上、教授每月增加10950元以上。
輔大指出，董事會為體恤全校教職員工辛勞與付出，日前一致通過比照公立大學調薪，調整幅度為專任教授本俸調整4%，講師級學術研究費調整4%，助理教授級以上學術研究費調整15%，專任職員含約聘調整4%。據了解，調薪後，每年約增加約1億元費用。
輔大表示，歷年來皆配合教育部政策調薪，不足的部份，由輔大附設醫院盈餘回饋，加上持續以產學合作、募款等方式因應，目標不只是留住優良師資，還要禮聘更多國際級師資，打造優質的高等教育環境。