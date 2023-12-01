和員工站在一起！虎航宣布發2個月績效獎金　年終上看10個月

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今陳漢銘發信員工，感性寫下，「還記得疫情期間，我總是要大夥兒和我一起再堅持一下，一起共體時艱，當下無肉，就請大家將就點先和我喝湯；在那時，我承諾只要撐過，當有魚有肉時，我一定與大夥分享。」
陳漢銘指出，本周他雖在德國交付第6架neo新機，但迫不及待要宣布，今日將發放2個月基本薪作為前3季績效獎金，這絕對是大家全力付出後應得到的鼓勵和獎勵，也是他感謝大家堅守崗位，願意和公司站在一起努力的回應。
陳漢銘提到，在疫情的衝擊後，虎航不僅儘速恢復既有的航線，也開開了數條新航點，開源節流，於第3季將疫情期間的借款全數還清。目標隨著大環境一再的調整，員工仍然願意使盡全力屢次達標回應，「我深刻感受到，我們是站在一起的，而你們，一定會做到！也一定能做到！我告訴自己，一定要信守並兌現我的承諾，為了你們和董事們極力爭取，因為大家的努力值得被喝采」。
今年還有最後一個月，陳漢銘希望大家不要鬆懈，一起繼續打拚，「年底第13個月的年度獎金不會少（發放原則依公司規定）繼續為大夥兒農暦年前的年終獎金打拚到底」，明年也將迎來虎航開航十週年，一起互期共勉、堅守崗位、無私無我，才能勇猛精進、不斷攀登高峰，昂首邁向下一個璀燦的十年。