即日起至12/3日封閉河西路、同盟路部分路段

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九如橋拆除施工第1階段(112年11月29日至12月3日封閉河西路、同盟路橋下涵洞施工)封閉路口交管及改道路線：
1、 【河西一路/九如橋北側路口封閉】，原利用河西一路、馬卡道路南下的用路人，請改道由美術東二路、美都路(願景橋)、青海路、華安街、翠華路、鼓山三路、厚生路通行。
2、 【河西一路/九如橋南側路口封閉(警義交於河西一路/厚生路口實施交管)】，原利用河西一路、中都橋北上的用路人，請改道由厚生路(經輕軌路口)轉至鼓山三路通行。
3、 【同盟三路/九如橋北側路口封閉(警義交於十全三路/同盟三路口實施交管)】，原利用同盟三路南下的用路人，請改道由十全三路、美都路、中華二路通行。
4、 【同盟三路/九如橋南側路口封閉(警義交於中華橫路/同盟三路口中都橋實施交管)】，原利用同盟三路北上的用路人，請改道由美都路(願景橋)、中華二路、厚生路轉鼓山三路通行。
高市警呼籲，九如橋施工期間請民眾提前利用中都橋、願景橋、中華二路、青海路、美都路、鼓山三路、厚生路、中華橫路等替代道路通行，通行各路口或行經輕軌路口時，請遵循現場執行交管勤務的警、義交指揮及注意交通號誌通行，以縮短您寶貴的行車時間及維護大眾行的安全。