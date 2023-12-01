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即日起至12/3日封閉河西路、同盟路部分路段

▲高雄鐵路地下化【九如橋】改建工程，高市府工務局新工處於即日至12月3日封閉河西路、同盟路橋下涵洞口，請用路人提早改道通行。(圖／高市警交通大隊)
▲高雄鐵路地下化【九如橋】改建工程，高市府工務局新工處於即日至12月3日封閉河西路、同盟路橋下涵洞口，請用路人提早改道通行。(圖／高市警交通大隊)

記者郭凱杰／高雄報導

高雄鐵路地下化【九如橋】改建工程，高市府工務局新工處於即日至12月3日封閉河西路、同盟路橋下涵洞口進行舊橋拆除，並訂於12月4日恢復該2封閉路口人車通行，接續封閉翠華路橋下涵洞口，進行舊橋拆除，請用路人提早改道通行。

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▲高市警局配合該項工程，已於相關重要交通節點規劃派遣警、義交全天候執行工區周邊及替代道路疏(引)導及管制工作。(圖／高市警交通大隊)
▲高市警局配合該項工程，已於相關重要交通節點規劃派遣警、義交全天候執行工區周邊及替代道路疏(引)導及管制工作。(圖／高市警交通大隊)
為維持施工順利及強化替代道路交通順暢及行車秩序，高市警局配合該項工程，已於相關重要交通節點規劃派遣警、義交全天候執行工區周邊及替代道路疏(引)導及管制工作；另於工區周邊中都橋、願景橋、中華二路、青海路、美都路、鼓山三路、厚生路、中華橫路等大範圍改道動線設置夜間LED改道牌面、宣導紅布條及引導指示立牌以提醒民眾利用參考，相關封閉路口及期程如下，籲請用路人避開施工路段，提前行駛替代道路。

九如橋拆除施工第1階段(112年11月29日至12月3日封閉河西路、同盟路橋下涵洞施工)封閉路口交管及改道路線：

1、 【河西一路/九如橋北側路口封閉】，原利用河西一路、馬卡道路南下的用路人，請改道由美術東二路、美都路(願景橋)、青海路、華安街、翠華路、鼓山三路、厚生路通行。

2、 【河西一路/九如橋南側路口封閉(警義交於河西一路/厚生路口實施交管)】，原利用河西一路、中都橋北上的用路人，請改道由厚生路(經輕軌路口)轉至鼓山三路通行。

3、 【同盟三路/九如橋北側路口封閉(警義交於十全三路/同盟三路口實施交管)】，原利用同盟三路南下的用路人，請改道由十全三路、美都路、中華二路通行。

4、 【同盟三路/九如橋南側路口封閉(警義交於中華橫路/同盟三路口中都橋實施交管)】，原利用同盟三路北上的用路人，請改道由美都路(願景橋)、中華二路、厚生路轉鼓山三路通行。

高市警呼籲，九如橋施工期間請民眾提前利用中都橋、願景橋、中華二路、青海路、美都路、鼓山三路、厚生路、中華橫路等替代道路通行，通行各路口或行經輕軌路口時，請遵循現場執行交管勤務的警、義交指揮及注意交通號誌通行，以縮短您寶貴的行車時間及維護大眾行的安全。

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