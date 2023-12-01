00918ETF公告配發0.67元 近8成成分股填息完畢！後市看俏
時序進入2023年最後一個月，今年以來高股息ETF不只配息亮眼，績效更是勝過多檔市值型ETF。根據CMONEY統計至11月30日，大華優利高填息30（00918）不含息的市價報酬率高達 41.47%，在同類型中排名第2，而業者也在今（1）日宣告大華優利高填息30（00918）最新配息金額，每單位配發0.67元，以11月30日收盤價計算，單次配息率為3.15%。00918自今年第二季以來共配息三次，共配發1.62元。
記者許家禎／台北報導
大華優利高填息30（00918）為台灣首檔將個股填息紀錄納入指數篩選方法的高股息ETF，目前有近八成的成分股已完成今年的填息。在績效部分，受惠於AI的題材，今年以來總報酬接近五成，加上第三季配息金額每單位0.75元，吸引不少投資人進駐，12月底將進行掛牌以來的第三次成分股轉換。
大華優利高填息30（00918）經理人徐慧芸表示，台灣加權指數30日收在17433.85點，逼近今年高點17463.76點。展望後市，除觀察美國聯準會利率動態外，根據彭博統計，每年第四季至隔年第一季的單月表現平均均為正報酬。同時，台灣過去大選年也多為正報酬，但若投資人擔心個股波動，不妨透過高填息ETF做到分散布局，同時掌握總報酬成長的機會。
徐慧芸指出，隨著企業庫存陸續調整完畢，晶圓代工、ODMs、手機與PC供應鏈等有望回歸基本面表現。展望2024年，預計整體整體台股盈餘將有雙位數成長。除了透過選股布局於評價面偏低與基本面觸底的個股外，透過填息因子篩選出長期總報酬持續成長的公司並長線布局，也能在股市短線震盪中為自己撐起保護傘。
※【NOWnews 今日新聞
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