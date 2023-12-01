▲梨狀肌造成跛腳不能走　中醫針灸結合中藥緩解

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坐骨神經痛 梨狀肌最常見柳營奇美醫院中醫部許益彰醫師表示，在臨床上，坐骨神經痛是指骨刺、腰椎狹窄、椎間盤突出、脊椎滑脫等症狀壓迫到坐骨神經，造成下肢麻木、疼痛甚至無力的症狀；但若坐骨神經受到深臀肌群（梨狀肌、孖肌、閉孔肌、股方肌、近端大腿後肌等）的壓迫，也會出現類似坐骨神經痛的情形發生，其中又以梨狀肌最常見。
減輕坐骨神經壓力 留意這些因素梨狀肌位於臀部深處，連接薦椎及股骨大轉子，負責髖關節外旋及外展，當這條肌肉壓迫坐骨神經而出現臀部疼痛或類似坐骨神經痛，即為梨狀肌症候群。常見的病因為創傷、運動傷害、肌肉肥大、姿勢不良、結構異常等。根據文獻統計，梨狀肌症候群占所有下背痛（或坐骨神經痛）0.3~6%，一般可以透過症狀、病史、理學檢查來診斷，必要時可安排醫學影像、肌電圖等檢查來幫助鑑別診斷。
避免梨狀肌症候群 日常這樣做許益彰醫師表示，梨狀肌症候群治療預後良好，大多數的人在接受保守治療後都可以獲得滿意的療效，很少需要手術治療。為了預防梨狀肌症候群的發生，建議大家平常盡量不要久坐及翹二郎腿，並減少坐太矮、太硬的椅子；也應該要養成規律運動的習慣，若突然心血來潮、久久一次的報復性運動，反而容易造成梨狀肌、臀肌、腿肌群的拉傷；而平時運動量大者，除了運動前的暖身，運動後針對臀部肌群按摩及拉筋也很重要。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60072
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