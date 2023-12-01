▲全飛秒近視雷射突破6萬例　林宥嘉大讚術後清晰新視力

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滿意見證再添重磅 林宥嘉感動＂輕鬆看清楚的自在＂知名歌手林宥嘉也在大學科做了SMILE Pro全飛秒近視雷射，術後立即投入新專輯製作及往返海外演唱表演，工作絲毫沒有受到影響，林宥嘉提及，原來近視大約8百度，不戴眼鏡時世界只有矇矓，雖然身邊親友都稱讚近視雷射是很好的選擇，也勸說要早一點做才不會後悔！但心中仍有一些擔憂，這次到大學眼科檢查，詳細的評估及一系列的精密設備檢測，讓他很安心，因為他們跟我一樣重視我的眼睛健康，對於我的擔憂及疑惑也給予充分的解答，飛速的手術過程及術後的快速恢復都讓我驚豔，能夠輕鬆的看清楚，是一件自在又舒服的事，我迫不及待想要跟大家分享這份輕鬆及方便的感覺。
更精準、更快速、更安全！全飛秒雷射3年成長7成本身也做了近視雷射手術的眼科院長陳威霖說明，近年來SMILE全飛秒近視雷射已成為主流術式，其中又以升級的SMILE Pro最受近視族群的青睞，除林宥嘉外，知名演員楊謹華也做了SMILE Pro全飛秒近視雷射，主要因為SMILE Pro相較以往的雷射：更精準、快速、安全！新型「SMILE Pro全飛秒」降低術後乾眼不適，也保留角膜完整性，其中最受滿意好評的單眼雷射時間約10秒內完成，大幅降低患者術中的心理壓力，同時提高配合度與安全性，搭配智能導航定位，提升了手術的精準度與術後視覺品質。陳威霖分析近3年，SMILE全飛秒佔比由10%成長至80%，因為恢復時間快，安全性高，成為近視一族的近視雷射新寵。
８台SMILE Pro手術設備，13大旗艦手術中心，服務全台知名連鎖眼科目前全台配置10台SMILE及8台SMILE Pro全飛秒手術設備，從南到北提供民眾完善的醫療服務網，今日特別邀請林宥嘉與林丕容榮譽總院長、陳威霖院長、李文富院長、王俊琪院長、葉威毅院長、洪國磯主任及德國原廠章平達總經理，一同參與全台SMILE及SMILE Pro達6萬例里程碑儀式。在啟動儀式後，林丕容感動分享，感謝各界對集團的肯定及支持，還有今天的見證好朋友林宥嘉，而林宥嘉也溫暖回應：謝謝讓我＂看得清晰、看得舒適、看見新未來！＂
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60106
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