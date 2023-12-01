垃圾山變黃金地！侯友宜整治五股垃圾山展魄力：做事不能考慮選票

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侯友宜也說，五股垃圾山的成功案例，讓自己下定決心整治新泰塭仔圳。新泰塭仔圳佔地400公頃，相當於2.6個信義計畫區、1.3個社子島，這裡有6000家工廠、4217間的建物，雖然整治規模龐大，但團隊以3年的時間進行輔導，並提出工業區立體化、輔大大學城的願景藍圖，更連結五泰輕軌、泰板輕軌，一一說服了所有的工廠、住戶，在沒有抗爭的情況下，順利完成搬遷，未來塭仔圳不只是北台灣的中心點，更會是進入北台灣時的國門之都。
趙少康表示，自己以前擔任環保署長時，也到五股、新莊看過，當時堤防邊很多垃圾都會流到基隆河及淡水河，對整個流域造成嚴重的污染，而侯友宜卻能夠在短短的任期內，只花了2年的時間就將五股垃圾山，垃圾變黃金，真的不容易，反觀對岸的社子島，面對相同的問題，卻沒有任何的改變。
「一室之不治，何以天下國家為！」趙少康強調，不用比別的，比三個人當市長時的政績就知道能力，如果一個市都治理不了，要如何治理國家？侯友宜在五股把垃圾變黃金，相比之下，賴清德卻是把黃金變垃圾，在台南市長任內，爐渣殘害農地，造成嚴重的汙染，此外南鐵東移引發住戶抗爭8年，遲遲無法解決，至於其它都更及土地開發，不是引發爭議就是執行力不彰，大家只記得賴清德在台南200多天不進議會。
競選辦公室發言人陳柏翰也指出，賴清德在台南市長任內，面對前民進黨中執委郭再欽將爐渣違法埋入農地的「爐渣煉金術」視而不見，對其光電弊案、88槍等爭議，也是重重拿起、輕輕放下，賴清德難道不用跟台南人道歉？更不用說賴清德在難鐵東移案中，不傾聽人民聲音，強制徵收，連林飛帆都跳出來反對，並指「後悔投票給賴清德」。
陳柏翰也表示，其它還有像台南小巨蛋、沙崙科技園區，賴清德編列了大筆預算，卻執行不利，小巨蛋孵了12年卻不翼而飛，沙崙科技園區則淪為蚊子館。以及「台南市永康區飛雁新村都市更新案」、「中西區文中51、文小55、武聖夜市的校地解編案」、「南紡夢時代」三大土地開發爭議，都在在證明了賴清德在市政表現的無能。
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