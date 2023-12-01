2023職場代表字！勞方「悶、忍、憂」　 龍年展望穩、升、順

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若回顧今年工作狀況，勞方在2023年的職場代表字又有哪些？在可複選狀況下，前五名依序為：悶34.8%、忍34.1%、憂32.8%，以及累30.2%、撐29.5%。至於六到十名的代表字，又分別有：茫28.4%、苦25.1%、亂24.1%，以及無22.1%、變21.2%。最後展望明年工作狀況，2024年的職場代表字又將是哪些呢？在可複選狀況下，前五名依序有：穩43.6%、升42.9%、順41.9%，以及翻37.8%、富36.8%。其餘六到十名的代表字，又分別為：發33.3%、跳32.4%、轉30%，以及衝29.1%、讚27.4%。
相形之下，若回顧今年公司營運狀況，2023年的資方代表字又有哪些？在可複選狀況下，前五名依序是：缺33.7%、累32.6%、變31.4%，以及撐30.1%、憂28.8%。其餘六到十名的代表字，又分別為：苦24%、等22.5%、緊20.5%，以及悶17.5%、急16.4%。
展望明年營運狀況，2024年企業的職場代表字又將是哪些呢？在可複選狀況下，前五名依序為：穩53.1%、順51.9%、升50.5%，以及發33.6%、翻32.5%。至於六到十名的期望代表字，又分別有：衝27.8%、滿26.7%、富25.2%，以及實22.1%、讚20.2%。
從職場代表字觀察，yes123求職網發言人楊宗斌解讀勞資雙方心聲，像是回顧兔年，上班族生活面臨通膨壓力衝擊，薪資被物價吃掉，被迫省吃儉用，難怪心中就是一個悶字；至於企業在解封後，卻持續面臨缺工問題，嚴重影響營運；不過展望龍年，勞方對於職涯發展，仍力求穩定即可，資方同樣也期盼業績能穩步回溫。