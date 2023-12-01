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2023職場代表字！勞方「悶、忍、憂」　 龍年展望穩、升、順

▲今年職場代表字出爐！根據人力銀行調查，勞方多為「悶、忍、憂」，資方也感到「缺、累、變」。（圖／shutterstock）
▲今年職場代表字出爐！根據人力銀行調查，勞方多為「悶、忍、憂」，資方也感到「缺、累、變」。（圖／shutterstock）

記者許若茵／台北報導

今年職場代表字出爐！根據人力銀行調查，勞方多為「悶、忍、憂」，資方也感到「缺、累、變」，來年雙方則期盼可以「穩、升、順」。人力銀行解讀，展望龍年，勞方對於職涯發展，仍力求穩定即可，資方同樣也期盼業績能穩步回溫。

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根據yes123求職網調查，對於即將到來的龍年，上班族的職場願望，在可複選狀況下，主要依序為：身體健康就好66%、升職加薪52.8%、和同事相處愉快44.3%，以及每天準時下班43.4%、順利換工作33%。    其他新年的職場願望，依序又還有：賺夠錢買房子30.2%、同時兼顧事業與家庭25.5%、KPI總能達標18.9%，以及每天被老闆或主管稱讚17%、上班不遲到15.1%。

若回顧今年工作狀況，勞方在2023年的職場代表字又有哪些？在可複選狀況下，前五名依序為：悶34.8%、忍34.1%、憂32.8%，以及累30.2%、撐29.5%。至於六到十名的代表字，又分別有：茫28.4%、苦25.1%、亂24.1%，以及無22.1%、變21.2%。最後展望明年工作狀況，2024年的職場代表字又將是哪些呢？在可複選狀況下，前五名依序有：穩43.6%、升42.9%、順41.9%，以及翻37.8%、富36.8%。其餘六到十名的代表字，又分別為：發33.3%、跳32.4%、轉30%，以及衝29.1%、讚27.4%。

相形之下，若回顧今年公司營運狀況，2023年的資方代表字又有哪些？在可複選狀況下，前五名依序是：缺33.7%、累32.6%、變31.4%，以及撐30.1%、憂28.8%。其餘六到十名的代表字，又分別為：苦24%、等22.5%、緊20.5%，以及悶17.5%、急16.4%。
    
展望明年營運狀況，2024年企業的職場代表字又將是哪些呢？在可複選狀況下，前五名依序為：穩53.1%、順51.9%、升50.5%，以及發33.6%、翻32.5%。至於六到十名的期望代表字，又分別有：衝27.8%、滿26.7%、富25.2%，以及實22.1%、讚20.2%。

從職場代表字觀察，yes123求職網發言人楊宗斌解讀勞資雙方心聲，像是回顧兔年，上班族生活面臨通膨壓力衝擊，薪資被物價吃掉，被迫省吃儉用，難怪心中就是一個悶字；至於企業在解封後，卻持續面臨缺工問題，嚴重影響營運；不過展望龍年，勞方對於職涯發展，仍力求穩定即可，資方同樣也期盼業績能穩步回溫。

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