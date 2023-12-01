朝野立委聯手！NCC預算初審遭凍結逾1/10

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因不滿NCC對三立入主中嘉股權移轉案書面報告避重就輕，時力及國民黨立委在會議前要求程序發言，提案罷審預算，表決結果未通過，審查會續審預算。
雖然續審預算，不過，立委凍結預算卻是一案接一案，連執政黨立委也不留情面。
時代力量質疑鏡電視執照核准及三立入主中嘉股權移轉案，提案凍結通傳會7025萬元預算，國民黨則有立委傅崐萁不滿鏡電視爭議不斷，提案凍結通傳會50%預算。
民進黨立委許智傑、何欣純等人也提案，針對數位有線電視頻位區塊既編碼機制計畫延宕、攔阻詐騙電話成效不佳、拖延有線電視多元選擇付費機制的建立等案，凍結500萬元至3000萬元不等的預算。
經朝野立委同意，審查會最後整併所有提案，共凍結7000萬預算，連同范雲在通案的2項凍結預算提案500萬元，共計凍結7500萬元。此外，另有多項提案，包括時代力量立委陳椒華要求全數凍結通傳會預算等共7案，保留送黨團協商。
對於預算遭凍結1/10，審查會主席，國民黨立委陳雪生建議NCC主委陳耀祥應針對立委質疑說明。
陳耀祥表示，依照NCC對中嘉案調查報告，就依照調查報告做後續處分，並沒有說不處罰；要不要處罰，要怎麼處罰，NCC是合議制，會討論。
陳耀祥指出，NCC作為獨立機關本來就依法處理，做不好的地方會檢討，基本上都是依照法定程序及依據去處理，可能有些地方疏漏沒有說明清楚，可能有些地方是法律缺漏。
陳耀祥說，中嘉股權移轉案在立委檢舉後積極處理，目前通傳會所掌握的資料是董監事及持股5%以上的大股東，因最完整的資料都在經濟部，花了一段時間向經濟部調資料，後來發現資料都在集保中心，可以找到每個細節，也查清楚確切事實，將會依據法律研處。
陳耀祥表示，在中嘉交易案時，宏泰公益信託承諾將在未來10年，履行40億元公益支出，前5年不低於15億元，後5年不低於25億元，其中10%金額做為媒體識讀教育與媒體品質提升的項目。這部分，NCC已落實監理職責。至於近5年的13.5億元的公益支出內容，有些東西要跟教育部釐清，會繼續努力。（編輯：翟思嘉）1121130