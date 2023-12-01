張忠謀昔愛將涉炒股獲利2668萬 吳國精更一審仍判3年2月
上市公司台灣光罩執行長吳國精，被控在2015、2016年間炒作上櫃公司禾昌興業股票，獲利2668萬餘元，涉犯證交法。不過，高院更一審認定，吳國精觸犯高買低賣證券罪，判處3年2月，沒收2668萬元。可上訴。
記者潘千詩／台北報導
吳國精被控，2015年12月7日起，透過親友、部署的證券戶，以相對成交、連續高買低賣等手法，壓低禾昌股價；另又以投資為名，遊說上詮董事長張立秋同意，授權1.2億元內買進禾昌股票，並從2016年1月12日開始，動用上詮資金進場，把禾昌股價拉高。
檢方查出，在跨年度的57個交易日內，吳國精炒股賺到2688萬餘元，涉嫌違反《證交法》。
新竹地院判他無罪，但檢方不服，上訴二審，高院改判3年2月，吳再提上訴，經最高法院撤銷發回。
高院更一審仍認定，吳國精違法炒股，依違反《證券交易法》連續高買低賣證券罪，判處3年2月，並追徵犯罪所得2668萬餘元，另外，合議庭也裁定，自11月29日起限制出境、出海8個月。
據了解，吳國精曾是台積電創始人張忠謀主持工研院時期的財務主管，1998年創辦波若威科技，開始投資半導體業，2017年入主台灣光罩(2338)擔任董事長。