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賴蕭配全國競總3日成立　綠大咖齊聚展現團結氣勢號召民眾參與

▲賴清德競選辦公室今舉行「全國暨台北市競選總部成立宣布」記者會，吳思瑤、陳時中等人出席。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.1）
▲賴清德競選辦公室今舉行「全國暨台北市競選總部成立宣布」記者會，吳思瑤、陳時中等人出席。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.1）

記者陳佩君／台北報導

民進黨正副總統參選人賴清德、蕭美琴將於12月3日舉辦「全國暨台北市競總成立大會」，競選總部今（1）日召開宣布記者會，預告活動當天將使用「即時空拍FLY AR技術」展示巨型賴蕭配看板，配合「選對的人，走對的路」、大型「挺台灣」等標語，呼籲民眾踴躍參與。

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賴清德競選辦公室今舉行「全國暨台北市競選總部成立宣布」記者會，包含全國競選總部總督導卓榮泰、台北市競選總部主任委員陳時中、賴清德台北市競選總部後援總會總會長陳茂仁、台北市競選總部總幹事吳思瑤出席，預告全國競選總部將在12月3日，於台北市北平東路封街舉行。

賴清德競總發言人郭雅慧指出，當天除了賴蕭配合體現身外，總統蔡英文、行政院長陳建仁、行政院前院長蘇貞昌等人都會到場力挺，同時歡迎支持者帶競選小物到場應援。

卓榮泰表示，從「信賴台灣」到「美德台灣」，我們走了一條堅定的路，從最初國內外各地後援會陸續成立，到民進黨副總統參選人蕭美琴加入團隊，都凸顯了堅定一致的決心，而藍白合這場國際鬧劇，就是互相不信賴、懷疑猜忌，與賴蕭配形成很好的對照。

陳時中提到，感謝所有參選人及背後的團隊，也看到許多黨公職和大家站在一起，讓人真正見識到「2024團結一致」的氣勢，現在他不再強調民進黨要贏 ，而是台灣要贏，期盼大家為了台灣心存善念，用「台灣情、台灣心」加入台灣隊，共同持續來繁榮台灣，壯大台灣。

陳茂仁提到，12月3日是一個很好的時間，可以讓大家見識到「選對的人，走對的路」，邀請所有民眾踴躍參與；吳思瑤說，12月3日的活動，台北市8席立委參選人以及18位市議員的堅強團隊都準備好了，將共同宣示必勝的決心。

此外，賴團隊也在會中播放「走過的每一步，都是TEAM TAIWAN的堅定信念」影片，內容為賴清德在各地成立聯合競總畫面，更有蕭美琴投入選戰後的畫面，展現民進黨從上到下，團結一致的氣勢。

▲賴清德競選辦公室今舉行「全國暨台北市競選總部成立宣布」記者會，吳思瑤、陳時中等人出席，預告活動當天將使用「即時空拍FLY AR技術」展示巨型賴蕭配看板。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.1）
▲賴清德競選辦公室今舉行「全國暨台北市競選總部成立宣布」記者會，吳思瑤、陳時中等人出席，預告活動當天將使用「即時空拍FLY AR技術」展示巨型賴蕭配看板。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.1）

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