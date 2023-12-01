玉闕朝仁宮捐贈消防救災裝備　守護烏日區

我是廣告 請繼續往下閱讀
玉闕朝仁宮董事長林宏昭表示，秉持武財神的忠貞，媽祖的慈悲，消防人員如人間菩薩般，投注生命熱忱守民衆財產安全。本宮捐贈消防救災器材，讓消防人員執勤時增添一份安全感，並希望拋磚引玉，鼓勵更多社會善心人士及公益團體一起共襄盛舉。
消防局副局長戴峻焜表示，消防局感謝財團法人台中市玉闕朝仁宮熱心協助消防工作默默奉獻的善行，消防局亦將秉持取之於社會、用之於社會的精神，不斷持續精進與突破，守護每一位台中市民，打造一個安心、放心的宜居生活環境。
台中市婦女防火宣導大隊長、市議員吳瓊華表示，玉闕朝仁宮長年熱心公益，這次捐贈多項救災裝備器材，對於各項消防及救災勤務執行上都能充分發揮作用。
消防局表示，捐贈包含水刺瞄、泡沫刺瞄、千斤頂、救援包、照明組及空拍機等救災器材。其中水刺瞄可使用在汽車火警，免掀引擎蓋便可降溫及撲滅火勢。在密閉式空間滅火，無須破門進入，直接使用水刺瞄降溫或滅火後降低閃爆燃發生，儲能櫃火警也使用。泡沫刺瞄同水刺瞄作用，配合分隊ONE SEVEN系統泡沫瞄專用。專門使用在油類、工廠、密閉型空間滅火。美國Hi-lift手搖式千斤頂48吋大部分使用在車禍救助，若民眾受困於車底，提供救災人員快速頂昇車體，迅速救出受困民眾，同時也適用於火場快速救援小組(RIT)使用，搶救遭重物壓傷無法脫困之消防員，快速製造開口使得搶救人員進入搶救。
RIT救援包攜行方便輕巧，包含3公升氣瓶、肺力閥、高壓閥及雙中壓管含快速接頭。主要使用在消防同仁受困時救援器具;民眾受困火場，搶救消防亦可攜帶入室供民眾使用，優點是民眾使用呼吸氣量與搶救消防人員使用呼吸氣量分開不共用，增加消防火場搜救時間。火場內部使用照明組夜間可觀察火場外部火煙熱狀況，以利指揮官判斷與決策。也可強化火場內部照明，大面積搜索可當作定位燈使用，增加救災安全。
消防局指出，政府資源有限，民力無窮，感謝「玉闕朝仁宮」對於消防工作的肯定，多年來持續捐贈救災器材提升消防救災能量，守護市民生命財產安全，為臺中市打造一個安心、放心、更優質的生活城市。
今日捐贈儀式，立法委員林靜儀、市議員吳瓊華、烏日區公所區長林崇懿、烏日區農會總幹事張漢強、烏日里長陳新安以及市議員張家銨、曾威服務處代表等均到場觀禮。