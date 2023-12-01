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小S好糗！忘記鍾欣怡尪是《康熙》製作人　惱羞成怒反批她沒禮貌

▲小S（右）忘記鍾欣怡（左圖右）老公是孫樂欣，在節目中出糗，還惱羞成怒反批鍾欣怡沒禮貌。（圖／鍾欣怡、小S臉書）
▲小S（右）忘記鍾欣怡（左圖右）老公是孫樂欣，在節目中出糗，還惱羞成怒反批鍾欣怡沒禮貌。（圖／鍾欣怡、小S臉書）

記者薛羽彤／綜合報導

小S（徐熙娣）主持的節目《小姐不熙娣》日前邀來自認工作狂的藝人，談論自己到底有多熱愛工作。來賓之一的鍾欣怡曾演過《麻辣鮮師》，2014年和製作人孫樂欣結婚。節目上她談到老公稱為「欣哥」，小S接下去講「妳跟妳老公欣哥，就是常立欣嘛」，讓鍾欣怡傻眼「不是，是孫樂欣，我的老公妳怎麼會記錯！」小S記錯人還反批鍾欣怡沒禮貌，「我覺得妳很沒禮貌，妳怎麼會幻想大家知道妳老公『欣哥』是誰。」

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▲小S（左）誤以為鍾怡欣的老公是常立欣，鬧出笑話。（圖／小姐不熙娣YouTube）
▲小S（左）誤以為鍾怡欣的老公是常立欣，鬧出笑話。（圖／小姐不熙娣YouTube）
鍾欣怡在節目上談到自己的工作狂事蹟，某次在國外她還堅持要用手機處理公事，讓老公看不下去，兩人進而引發爭執。由於鍾欣怡在節目中都稱老公為「欣哥」，小S也接著說：「妳跟妳老公欣哥，就是常立欣嘛」，鍾欣怡澄清是孫樂欣，她氣到站起來說：「我的老公妳怎麼會記錯！」小S糗到爆炸，自己也摀嘴狂笑，一旁的派翠克緩頰「不好意思，連錄兩天，不好意思。」

▲小S（）忘記鍾欣怡（）老公是孫樂欣，在節目出糗。（圖／鍾欣怡臉書）
▲小S（左四）忘記鍾欣怡（右三）老公是孫樂欣，在節目中出糗。（圖／鍾欣怡臉書）
孫樂欣也曾是《康熙來了》製作人之一，小S邊笑羞愧表示「孫樂欣還跟我合作很久。」鍾欣怡接著聊下去，小S突惱羞成怒脫口：「我覺得妳很沒禮貌，妳怎麼會幻想大家知道妳老公『欣哥』是誰」，鍾欣怡道歉後，一旁的張愛雅也幫她說話，「S姐，觀眾不知道妳要知道啊！」小S叫錯人意外的插曲笑翻不少人。

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