2024高雄市手繪年曆及水果月曆　12/11上午10點開放索取

我是廣告 請繼續往下閱讀
高市府表示，為慶祝高雄輕軌即將全線通車，2024年曆以「輕軌成圓」主題繪製，透過插畫家薛慧瑩手繪創作，她曾是電視劇《俗女養成記》Logo的原創作者，這次帶大家飽覽輕軌沿途風景，或可造訪夢時代、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、大港橋及駁二藝術特區等亞洲新灣區的水岸風光；或穿過林蔭，欣賞輕軌最美路段內惟藝術中心與美術館站之間的「龍貓隧道」；或至市區上班、上學及洽公、購物。一張年曆把港都城市建設及迷人風采躍然於紙上，在看見城市蛻變的同時，也展現港都無窮的魅力。
不同於年曆手繪風格，2024「果然好日」水果月曆，則以在地時令水果為主角，搭配水彩畫筆質感點綴，每月有不同的水果主題，並標示產季及產地，例如一月是蜜棗、二月小番茄、三月香蕉等，讓喜愛水果的饕客跟著月曆的步調採購，「按時買、吃對時」品嚐當季水果的碩果香甜。
2024高雄市「輕軌成圓」手繪年曆暨「果然好日」水果月曆12月11日上午10點起於高雄市政府四維行政中心、鳳山行政中心及本市38個區公所同步開放索取，索完為止。市府也將2024年曆及月曆電子檔置於市府官網（www.kcg.gov.tw）及新聞局網站（www.kcginfo.kcg.gov.tw/），供市民朋友下載使用。