休旅車猛撞插入！緩撞車遭「騰空」鏟起　疑開輔助駕駛釀禍

2024高雄市手繪年曆及水果月曆　12/11上午10點開放索取

▲高市府發言人周璟瑜和高雄熊聯手宣傳2024年曆及月曆。（圖／高雄市政府提供）
▲高市府發言人周璟瑜和高雄熊聯手宣傳2024年曆及月曆。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2024高雄市「輕軌成圓」手繪年曆與「果然好日」水果月曆出爐，預計於12月11日上午10點起於高雄市政府四維及鳳山行政中心、38個區公所同步開放索取，索完為止。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高雄市長陳其邁表示，今年高雄農特產品受到國際喜愛，外銷成績亮眼，環狀輕軌更力拚明（2024）年元旦後全線通車試營運，完成輕軌成圓的藍圖，市府特別透過2024「輕軌成圓」手繪年曆及「果然好日」水果月曆，與市民朋友分享喜訊，市府發言人周璟瑜與高雄熊攜手搶先開箱，預祝大家新的一年圓滿過好日。

高市府表示，為慶祝高雄輕軌即將全線通車，2024年曆以「輕軌成圓」主題繪製，透過插畫家薛慧瑩手繪創作，她曾是電視劇《俗女養成記》Logo的原創作者，這次帶大家飽覽輕軌沿途風景，或可造訪夢時代、高雄港旅運中心、高雄流行音樂中心、大港橋及駁二藝術特區等亞洲新灣區的水岸風光；或穿過林蔭，欣賞輕軌最美路段內惟藝術中心與美術館站之間的「龍貓隧道」；或至市區上班、上學及洽公、購物。一張年曆把港都城市建設及迷人風采躍然於紙上，在看見城市蛻變的同時，也展現港都無窮的魅力。

不同於年曆手繪風格，2024「果然好日」水果月曆，則以在地時令水果為主角，搭配水彩畫筆質感點綴，每月有不同的水果主題，並標示產季及產地，例如一月是蜜棗、二月小番茄、三月香蕉等，讓喜愛水果的饕客跟著月曆的步調採購，「按時買、吃對時」品嚐當季水果的碩果香甜。

2024高雄市「輕軌成圓」手繪年曆暨「果然好日」水果月曆12月11日上午10點起於高雄市政府四維行政中心、鳳山行政中心及本市38個區公所同步開放索取，索完為止。市府也將2024年曆及月曆電子檔置於市府官網（www.kcg.gov.tw）及新聞局網站（www.kcginfo.kcg.gov.tw/），供市民朋友下載使用。

▲2024高雄市年曆及月曆12月11日上午10點開放索取。（圖／高雄市政府提供）
▲2024高雄市年曆及月曆12月11日上午10點開放索取。（圖／高雄市政府提供）

正確使用兒童安全座椅　高市府偕親子網紅守護寶貝安全回家

好市多高雄店將遷至高軟園區南側　高市府：綜合評估討論中

「穿著跑鞋的天使」馬拉松救瀕死跑者　陳其邁謝兩醫師救命

侯趙配遭譏變趙侯配　朱立倫：美德配總統候選人改蕭美琴？

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞