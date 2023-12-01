扶不起的阿斗！日圓11月升幅敬陪末座 專家估易貶難升恐返150
市場預期美國升息循環告終，美元指數11月從107.11一路跌至102.47，目前回到103之上，亞洲主要貨幣喜迎反彈行情，新台幣兌美元單月更狂升1.159元，月升幅達3.58%，相較之下，日圓升幅2.14%，也讓日圓換匯價一度見到「0.2149元」波段新低。台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（1）日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，主要日本央行貨幣政策仍維持「鴿派」，讓日圓仍是扶不起的阿斗，依舊「易貶難升」，接下來還是要看日本央行是否大刀闊斧，讓日本脫離負利率，不然，在美元未來1年仍將維持相對高檔之下，日圓兌仍有可能貶回150以上價位。
記者顏真真／台北報導
亞洲貨幣兌美元11月終於一吐「貶」氣，在美元指數急墜之下，主要貨幣兌美元都出現大幅反彈。若以台北外匯市場下午4時收盤匯價來看，新台幣兌美元從10月31日收盤價32.419元一路升到11月30日的31.26元，升幅達3.58%，日圓兌美元從150.28升至147.06價位，月升幅2.14%，今日甚至又回到148價位，相對其他主要亞幣韓元、星幣、人民幣及新台幣表現，日圓升幅仍敬陪末座。11月韓元從1350.5回升到1290兌1美元，單月升幅達4.47%；人民幣從7.3176升到7.1310，升值2.55%；星幣也自1.3663升至1.3333元，月升幅2.42%。
陳有忠指出，由於日本央行仍維持「鴿」派，，讓日圓成為「扶不起的阿斗」，與美元利差還是最大，加上日圓利差交易盛行，導致日圓「易貶難升」，日圓在11月這波主要亞幣反彈走勢當中，也是敬陪末座，因為日本央行仍是亞洲國家中「最鴿派」。
至於未來日圓還會貶回150以上嗎？陳有忠認為，要看日本央行是否大刀闊斧脫，讓日本脫離負利率，在日本央行仍不願鬆口之下，日圓還會貶，尤其若美元再轉強，目前預期美元利率仍會維持高檔一段時間，他預估明年第4季美國才會啟動降息，「美元未來1年仍將維持相對高檔」，屆時日圓兌美元有可能又回到150之上，甚至到155價位。
對於日本央行遲未鬆口放棄負利率，陳有忠分析，由於歐美通膨持續下降，日本央行可能也在賭日本通膨會不會也跟著下滑，只是，目前來看日本10月通膨仍不跌反增，代表日本仍面臨通膨壓力。
他表示，若日本沒作為又想控制通膨，除非大幅干預匯價，拉抬日圓，可是日本外匯也在流失，根本也沒能力護盤，這讓日本央行面臨兩難，加上日本首相岸田文雄民調低，也不敢違逆安倍派，日本與中國關係不好，貿易逆差也難改善，因此，他預期，在日本貨幣政策未脫離負利率之前，日圓仍「易貶難升」。