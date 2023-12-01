名嘴批用雙重國籍爭議炒聲量　吳欣盈：中選會查證中12月5日公布

連3人發戰帖都未回！黃國昌前次公開辯論已是5年前

▲列入民眾黨不分區立委第二的前時代力量立委黃國昌，因4年前曾向如今同黨的副總統候選人吳欣盈發出辯論戰帖，引發話題。（圖／新頭殼）
▲列入民眾黨不分區立委第二的前時代力量立委黃國昌，因4年前曾向如今同黨的副總統候選人吳欣盈發出辯論戰帖，引發話題。（圖／新頭殼）

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列入民眾黨不分區立委第二的前時代力量立委黃國昌，因4年前曾向如今同黨的副總統候選人吳欣盈發出辯論戰帖，引發話題。熱愛發出辯論帖的黃國昌，近日反倒頻頻被叫出來辯論，包含民進黨不分區立委參選人王義川、名嘴李正皓，就連前時力周偉航都來點名他。不過，以上三人的辯論帖，黃國昌都未收下。而事實上，黃國昌前次公開辯論，已得追溯至五年前，且對手還是此次郭台銘辦公室的發言人、以核養綠公投發起人黃士修。

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過去在立院時常到處向藍綠兩黨廣發辯論戰帖的黃國昌，在2019年時也曾向民眾黨不分區立委候選人吳欣盈發出金融改革辯論戰帖，但如今兩人成為同黨戰友，黃國昌隨即改稱自己很期待與吳欣盈並肩作戰，而黃國昌過去在2020時代力量錄音檔風暴中，也曾在錄音內容表明公開想選總統的意圖，更表示「總統辯論台我站上去，會讓蔡英文很挫」。

近期黃國昌接連被發出辯論戰帖，名嘴李正皓指出，黃國昌岳父建設公司恆合建設的建案，涉有未經許可擅自施工行為遭新北市政府發函要求會勘一事，黃國昌到現在還是沒有回應，他要叫黃國昌「出來打球」，出來評論自己岳父的建設公司違法建設工業宅卻當住宅區販賣一事，並表示按照黃過往揭弊的連連看邏輯，是不是能推定你岳父跟新北市政府不正常的官商勾結？

王義川則連日向黃國昌喊話，希望兩人針對國家發展方向進行辯論，對於辯論題目，他之前已經提出「白色是不是容易髒的顏色」，或者黃國昌也可以選幾個題目，時間、地點甚至是要不要喊「太離譜啦」，黃國昌都可決定。

時代力量決策委員周偉航則指出，民眾黨不分區第四名的戰國策國際顧問公司，長期攻打民眾黨第二名黃國昌的公益暨吹哨者協會，阻撓相關立法。黃國昌再沒有立場、不熟、不認識的話，就要從背後被捅啦，他呼籲黃國昌出來辯論這題，不然可能要先把這個人先鬥掉。

不過，對於以上三個辯論帖，黃國昌都未回應，並持續向民進黨總統候選人賴清德發戰帖。事實上，黃國昌前次公開辯論，已得追溯至五年前，當時為2018年九合一選舉暨10案公投，以核養綠公投發起人黃士修向黃國昌發出辯論戰帖，黃國昌同意辯論，並擔任公投反方人士。

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